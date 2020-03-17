Юлия Чичерина станет почётным членом жюри Конкурса «Поэты Донбасса — Миру»

Известная рок-певица Юлия Чичерина, большой друг Донбасса и Музея боевого братства России, станет почётным членом жюри Конкурса «Поэты Донбасса — Миру», который приурочен к годовщине со дня принятия декларации о независимости Донецкой Народной Республики.

Несмотря на то, что конкурс приурочен к столько важной в истории Донбасса дате, как 7 апреля, организаторы объявили о продлении приема заявок, поскольку было принято решение дать возможность большему количеству желающих принять участие.

На сегодняшний день уже зарегистрировано 87 заявок из различных географических точек мира: Россия, Донбасс, Германия, США, Белоруссия.

Напомним, что Конкурс «Поэты Донбасса — Миру» — это больше, чем просто «состязания» в остроте слов и правильности изложения текста. В первую очередь этот конкурс – предложение начать размышления.

Название конкурса «Поэты Донбасса — Миру» говорит само за себя, здесь не нужны излишние комментарии, как и не нужно объяснять, что «поэты Донбасса» — это не географический признак, а — концептуальный. Что значит человек Донбасса? Сильный духом, смелый сердцем, гордый, несломленный, закалённый как сталь – одним словом ВОИН.

Воином и борцом за справедливость и честь можно быть и не имея территориальной привязки к Донбассу, именно об этом и речь. А каждое упоминание об этом регионе, о том, что там переживают люди в войну современности, о сочувствии, сопереживании, о самой судьбе Донбасса – это словно экзамен на честность каждого из нас перед собой лично… Это словно знак остановиться на долю секунды и задуматься: А насколько Я – Воин? А за что борюсь конкретно я?

Каждый желающий может направить заявку на участие в Конкурсе «Поэты Донбасса — миру» на электронный адрес poetry.contest.2020@gmail.com

Прием заявок продлён до 7 апреля 2020 года.

Подробнее о конкурсе Вы можете узнать на сайте http://len-dobrovol.ru/ или внимательно изучив Положение о Конкурсе «Поэты Донбасса — Миру».