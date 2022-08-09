Wall Street Journal раскрывает коварный план Кремля

План заключается в том чтобы взвинтить цены на энергоносители, вызвать социальные потрясения и добиться отставки правительств, поддерживающих Украину.

«В ближайшие месяцы Европе придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, поскольку ситуация для стран Евросоюза с приближением зимы будет ухудшаться. Экономический подъем в Китае после локдауна или холодная зима в Азии станут поводом к дальнейшему росту цен.

Высокие цены на энергоресурсы вызывают трудности, которые приведут к волнениям, и люди начнут голосовать пустеющими кошельками.

Конечная цель Путина – привести к власти правительства, которые не намерены поддерживать Украину, и расколоть западную коалицию. Стратегия уже работает. Правая партия вышла из правящей коалиции Италии, сославшись на «ужасный выбор», с которым сталкиваются итальянские семьи: «оплачивать счета за электричество или покупать еду». Это вынудило уйти премьера Драги, поддерживавшего Украину», – пишет издание.

Мнение Wall Street Journal подтверждает и верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель (тот самый что заявлял о необходимости победить Россию на поле боя). Он заявил о приближении Европы к пределу закупок газа из нероссийских источников.

«Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима», — рассказал Боррель.

Проще говоря, газа на всех не хватит. Быстро заместить поставки из России невозможно. Придется чем-то жертвовать – или отоплением жилого сектора, или промышленностью. Оба варианта плохи. Едва ли это понравится европейским избирателям. И перевести стрелки на Путина не получится. Крайними окажутся европейские правительства. Те самые что активно поддержали Украину. На их место могут прийти национально-ориентированные популисты, для которых интересы своих избирателей более значимы чем солидарность с Украиной. Так что коварный план Кремля вполне может сработать.