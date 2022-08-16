Детонация боеприпасов произошла в селе Майское Джанкойского района Крыма около 6 утра, сообщили РИА Новости власти поселения.

Из села эвакуированы порядка 2 тыс. жителей, эвакуация продолжается.

Пока нет точных данных о причине взрыва. Но можно сказать уверенно -факт будет использован вражеской пропагандой в своих целях. Украина пытается перенести боевые действия на территорию России. Забрасывая диверсионные группы, вербуя сторонников из числа ультраправых с помощью соцсетей.

Пока киевский режим не будет уничтожен, мира и покоя не будет.