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Взрыв на складе боеприпасов в Крыму

Автор: Максим Сливко
Взрыв на складе боеприпасов в Крыму

Детонация боеприпасов произошла в селе Майское Джанкойского района Крыма около 6 утра, сообщили РИА Новости власти поселения.

Из села эвакуированы порядка 2 тыс. жителей, эвакуация продолжается.

Пока нет точных данных о причине взрыва. Но можно сказать уверенно -факт будет использован вражеской пропагандой в своих целях. Украина пытается перенести боевые действия на территорию России. Забрасывая диверсионные группы, вербуя сторонников из числа ультраправых с помощью соцсетей.

Пока киевский режим не будет уничтожен, мира и покоя не будет.

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