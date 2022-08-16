Выступление Сергея Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности

Полный текст выступления Министра обороны Российской Федерации Шойгу Сергея Кужугетовича на X Московской конференции по международной безопасности

Уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать вас на Десятой Московской конференции по международной безопасности.

Эта конференция проходит в условиях радикального изменения системы глобальной и региональной безопасности. Безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом. 24 февраля 2022 года начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира.

Многополярность стала реальностью. Чётко обозначились полюсы этого мира. Главное отличие между ними заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, учитывают культурно-исторические особенности стран и народов, а другие – пренебрегают ими. На эту тему неоднократно шли дискуссии в ходе предыдущих заседаний Московской кон­ференции.

В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса приобрела максимально агрессивную, антироссийскую направленность. На континент переброшены значительные силы из США, в разы возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе.

Важно отметить, что развёртывание дополнительных формирований объединённых вооружённых сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало ещё до начала специальной военной операции на Украине.

НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности

коали­ционной деятельности. Сегодня в документах стратеги­ческого планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование. В сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближ­ний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.

По мнению Запада, сложившуюся систему между­народных отношений должен заменить так называе­мый основанный на правилах миропорядок. Логика здесь – проста и ультимативна. Либо кандидат в «де­мократические партнёры» альянса утрачивает сувере­нитет и становится якобы на «правильную сторону ис­тории». Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут при­меняться любые меры воздействия, вплоть до силового давления.

Уважаемые дамы и господа!

Принимая во внимание то, что на Конференции присутствуют руководители оборонных ведомств и эксперты в сфере безопасности из различных регионов мира, хотел бы остановиться на некоторых аспектах специальной военной операции на Украине.

На Украине российским военнослужащим противо­стоят объединённые силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России.

Наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии. Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима.

Действия вооружённых сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов.

Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что постав­ленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы до­биться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, рос­сийская экономика выстояла.

Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуа­цию на фронте. Изначально речь шла о поставках про­тивотанковых комплексов «Джавелин», неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактив­ные системы залпового огня «Хаймарс» и дальнобой­ные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалыва­ются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали. Российское оружие, в свою очередь, в боях подтвердило свои лучшие качества.

Мы внимательно изучаем трофейные образцы за­падных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования спо­собов ведения боевых действий и повышения эффек­тивности российских вооружений.

Поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение, ги­бель мирного населения в Донбассе и на освобождён­ных территориях лежит на странах Запада. Операции вооружённых сил Украины планируются в Вашинг­тоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными развед­ками, но и ввод этих данных в системы оружия прово­дится под полным контролем западных специалистов.

Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал. Этим объ­ясняются огромные потери личного состава воору­жённых сил и формирований территориальной обороны Украины.

Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориаль­ной обороны скрываются киевским руководством.

Однако со временем эти данные станут достоянием общественности. Показания военнопленных ВСУ поз­воляют нам сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта. Пренебрежитель­ное отношение к потерям чужих солдат подтверждает тезис о том, что НАТО преследует на Украине исклю­чительно корыстные интересы. Очевидно, что коло­ниальный опыт Великобритании как главного спонсора киевского режима очень пригодился Лондону в работе с нынешним руководством в Киеве.

На этом фоне в средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются ложью.

С военной точки зрения нет необходимости при­менения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение россий­ских ядерных вооружений – это сдерживание ядерно­го нападения. Его использование ограничивается чрез­вычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления.

Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране ещё в 2017 году в рамках выполнения международных обяза­тельств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде «Белых касок» в Сирии.

Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещённых военно-биологических исследований.

В настоящее время накоплен внушительный массив данных, который регулярно доводится до широкой общественности. Работа в этом направлении будет продолжена.

Военно-биологическая деятельность США на Укра­ине не является исключительным фактом. Подконтрольные Пентагону лаборатории созданы и функцио­нируют во многих странах постсоветского пространства, в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Как правило, местные власти не имеют возможности контролировать проводимые на их террито­рии исследования, создающие смертельную угрозу для местного населения. Какие последствия несут эпидемии, полагаю, все прочувствовали в период борьбы с распространением коронавируса.

Отдельно хотел бы остановиться на гуманитарных аспектах специальной военной операции. Соблюдение Женевских конвенций по правилам ведения войны всегда были и остаются в центре внимания командиров всех уровней. С начала операции были изданы соответствующие приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих в отношении мирного населения и военнопленных противника.

На освобождённых от националистов территориях военнослужащие активно участвуют в доставке гумпомощи, восстановлении инфраструктуры и поддержании правопорядка. Так было в Сирии, в Нагорном Карабахе, так происходит и на Донбассе.

По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие с ООН и Международным Комитетом Красного Креста. Мы признательны

руководите­лям и взаимодействующим с нами сотрудникам этих организаций за конструктивное, деполитизированное сотрудничество. В частности, под эгидой ООН и при активной роли Турции удалось решить сложную проблему вывоза зерна из черноморских портов Украины. Специалисты Красного Креста осуществляют важную посредническую миссию в отношении попавших в плен военнослужащих.

Уважаемые дамы и господа!

В последнее время НАТО инициировало новый этап расширения альянса за счёт вступления в воен­ный блок Швеции и Финляндии. Утверждение о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, не соответствует действительности.

Практическое сближение этих стран с альянсом продолжается уже много лет. Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки.

Конечно, официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории.

Отдельные выводы уже сделаны и закреплены в обновлённой Морской доктрине, утверждённой Президентом Российской Федерации 31 июля. Работа на этом направлении будет продолжена.

Усиление военной группировки НАТО на «восточном фланге» завершает деградацию механизмов доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны. Ещё несколько лет назад эксперты предлагали использовать европейский опыт для создания мер доверия, в частности – в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь из всего «багажа» евродиалога в Азию экспортируется только идея бло­кового противостояния, которая не принесла ничего позитивного безопасности в Европе.

Сегодня о разрушенных США Договоре по проти­воракетной обороне, Договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности, Договоре об открытом небе уже никто не вспоминает. Хотя прежде эти со­глашения имели принципиальное значение для разоружения и создания атмосферы доверия.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая задумывалась как площадка для диало­га и учёта различных мнений, стала генератором антироссийских нарративов.

Венский документ 2011 года формально остаётся в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются. При отсутствии доверия между сторонами верификационный механизм фактически превращается в источник получения разве­дывательной информации, что не отвечает духу этого соглашения.

Непростая ситуация складывается и в отношении Договора об ограничении стратегических наступатель­ных вооружений. Соглашение остаётся в силе до 2026 года. С российской стороны обязательства выполня­ются, заявленные уровни носителей и боезарядов под­держиваются в установленных пределах.

Заявления США о том, что Россия должна заслу­жить право на продолжение диалога с США, не вы­держивают критики. Контроль над вооружениями – это улица с двусторонним движением.

Результат достижим только при соблюдении балан­са интересов и заинтересованности всех участников. Полагаю, что российский опыт взаимодействия с Запа­дом в сфере разоружения показывает, что продвигае­мый им так называемый мир, основанный на пра­вилах, не предполагает выполнение договорных обяза­тельств в традиционном понимании. Этот факт необхо­димо учитывать при заключении договорённостей, осо­бенно в сфере безопасности и контроля над вооружени­ями.

Уважаемые дамы и господа!

Противодействие Запада укреплению многополяр­ного мира наряду с Европой наиболее активно реализу­ется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН. Началом этого ста­ло анонсирование США, Австралией и Великобритани­ей инициативы АУКУС. Планы расширения этого партнёрства, подключения к нему новых региональных партнёров не скрываются. Происходит сращивание АУКУС с НАТО, которое, в свою очередь, на июнь­ском саммите заявило о претензии на доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это при том, что все страны НАТО находятся в тысячах миль от этого региона.

2 августа в Российской Федерации отмечали 77-ю годовщину вступления Советского Союза в войну с Японией, поводом для которой стала милитаристская политика Токио. Разгром японских войск на Дальнем Востоке фактически закрепил окончание Второй миро­вой войны, дал импульс освобождению народов Азии от колониального гнета. Помощь СССР имела при этом ключевое значение. Помним и гордимся наследием наших предков, в том числе заложивших основу воен­ного сотрудничества между Россией и странами Азиат­ско-Тихоокеанского региона.

Ещё одна опасная региональная тенденция – это нацеленность АУКУС на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного ору­жия.

США утверждают, что атомные подводные лодки необходимы в Австралии якобы для компенсации нарастающего потенциала ВМС Китая. Эта логика фак­тически повторяет действия США при обосновании их выхода из Договора о ракетах средней и меньшей даль­ности. Разрушение этого соглашения также было моти­вировано необходимостью компенсировать усилия Рос­сии и Китая по созданию ракет с дальностью полёта, якобы запрещённой договором.

В глобальном измерении появление атомного фло­та в Австралии даст повод другим государствам при­ступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных во­оружений возобновится.

Объединение АУКУС имеет потенциал перераста­ния в военно-политический союз. Нельзя исключать, что и натовские наработки по совместному ядерному планированию и совместным ядерным тренировкам «союзников» будут перенесены в этот регион. Техниче­ская основа для этого уже закладывается активным продвижением авиационной техники американского производства. Участие ядерных и неядерных госу­дарств в совместных учениях по применению ядерного оружия противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Перенос из Евро­пы практики ядерных тренировок взорвёт регион.

Хотя можно предположить, что именно такую цель перед собой ставят США. Провокационная высадка на Тайване третьего лица американской бюрократической иерархии – это ещё один шаг по дестабилизации ситу­ации.

Безблоковое, равноправное взаимодействие в реги­оне является достижением, которое не должно быть утрачено из-за насаждаемых извне фобий и попыток противодействия многополярному миру.

Механизмы взаимодействия и диалога с внерегио- нальными партнёрами созданы и подтверждают свою востребованность и эффективность. В первую очередь это – Совещание министров обороны стран АСЕАН и партнёров, так называемый формат «СМОА-плюс». Разнообразная деятельность этого объединения ориен­тирована на решение актуальных для Азиатско- Тихоокеанского региона вопросов в сфере безопасно­сти.

Кроме того, есть позитивный опыт взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, реализации взаимовыгодных проектов на двусторонней основе.

Как и прежде, готовы делиться опытом боевой под­готовки, в частности – в ходе стратегического учения «Восток-2022», которое будет проводиться в ближай­шее время.

Несмотря на существенные успехи в борьбе с тер­роризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша со стороны интернациональных террористических объединений сохраняется. Сирийские военные во взаимодействии с союзниками и партнерами и при под­держке Воздушно-космических сил России продолжа­ют подавлять всплески террористической активности. Видим особую опасность в использовании курдского фактора для раскачивания ситуации в Сирии.

Взаимодействие стран-гарантов в Астанинском формате остаётся фактически единственным легальным и эффективным механизмом для решения проблем без­опасности в Сирии. Мы приветствуем расширение вза­имодействия между сирийским руководством и араб­ским миром. Преодоление противоречий, созданных сторонними силами, возможно и необходимо.

Роль военных в формировании доверия между стра­нами является важным элементом для поиска полити­ческих развязок. Рассчитываем, что Московская конфе­ренция станет одной из объединяющих площадок для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Уважаемые коллеги!

После стремительного вывода сил США и НАТО из Афганистана ситуация в Центрально-Азиатском реги­оне остаётся крайне напряжённой. Новое руководство Афганистана сталкивается с серьёзными трудностями военного и экономического характера. Наследство двадцатилетнего присутствия войск альянса – неутеши­тельное. В результате сохраняется высокий уровень террористической опасности в регионе.

Проблемы безопасности Центральной Азии можно решить только скоординированными действиями всех заинтересованных стран и международных организа­ций. Со своей стороны будем продолжать поддержку союзников по Организации Договора о коллектив­ной безопасности в повышении потенциала нацио­нальных вооружённых сил.

Тему Афганистана важно сохранить в повестке дис­куссий Шанхайской организации сотрудничества. Рос­сия, Китай, Индия, Иран и Пакистан вместе могли бы внести существенный вклад не только в стабилизацию региона, но и предотвратить расползание угрозы за его границы.

Безопасность каждого региона, несмотря на общие тенденции многополярного мира, имеет свои особен­ности.

Для Африки специфика состоит в стремлении стран коллективного Запада вернуть порядок и правила взаи­модействия, характерные для колониального периода. Неоколониализм насаждается через военное давление на правительства суверенных стран, поддержку сепара­тистских и террористических движений. Примером может служить Ливия, где после вторжения НАТО до сих пор не восстановлена государственность. Другой пример – ситуация в Западной Африке, куда под предлогом борьбы с терроризмом были введены войска европейских стран. Десятилетия эти миссии Евросоюза боролись с террористами, занимались подготовкой национальных сил безопасности, пока не признали полное фиаско собственных усилий.

Хотел бы отметить, что правительства и руководи­тели африканских стран, что называется, «держат удар», проводят собственную линию на независи­мость, укрепление суверенитета, развитие экономики и обороноспособности в условиях многополярного мира.

Минобороны России стремится расширять взаи­модействие со странами Африки в области военного и военно-технического сотрудничества. Значительно возрос интерес к участию национальных команд и де­легаций из Африки в Армейских международных иг­рах и Форуме «Армия». Очень отрадно, что в этом зале сегодня присутствуют видные военачальники друже­ственных нам государств – Бурунди, Гвинейской Рес­публики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфи­опии, Южно-Африканской Республики. Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудниче­ство по взаимовыгодным проектам.

Сегодня Латинская Америка сталкивается с серь­ёзными вызовами в сфере безопасности из-за стрем­ления американцев сохранить влияние в регионе в со­ответствии с положениями так называемой доктрины Монро. Либеральные ценности, приверженность кото­рым рассматривается США как согласие жить в мире, основанном на их правилах, на самом деле маскируют истинную цель – нарастить военное присутствие, за­блокировав тем самым возможность суверенного раз­вития государств.

Политика США направлена на сдерживание взаи­модействия стран региона с любым иным, неподкон­трольным Вашингтону, полюсом силы. Цель этой по­литики – втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военно­технической сферах.

В Латинской Америке запускаются антироссийские информационные кампании, скрывается правда о причинах и ходе специальной военной операции на Украине. Напрашиваются аналогии с действиями Вели­кобритании в период конфликта на Мальвинских ост­ровах. То, что сегодня происходит в информационной сфере Запада с освещением российской специальной военной операции, происходило и тогда, когда средства массовой информации хором транслировали только одну точку зрения – мнение Лондона.

Возникает вопрос: а отвечает ли такая политика ко­ренным интересам стран региона? Ответ ясен – нет. Рассчитываем, что в ходе дискуссии на конференции мы услышим оценки ситуации в Латинской Америке, что называется, «с мест» – от наших партнёров из Ве­несуэлы и Никарагуа.

Уважаемые дамы и господа!

Десятая Московская конференция по международной безопасности имеет для Минобороны России как организатора форума особое значение по ряду при­чин.

Во-первых, конференция проходит в период продолжающейся специальной военной операции на Укра­ине. Несмотря на попытки США и НАТО в очередной раз изолировать Россию, ваше участие в форуме служит зримым подтверждением того, что эти планы потерпели крах. Мы ценим Вашу поддержку.

Во-вторых, многополярный мир – это реальность сегодняшнего дня. Переход от доминирования одного глобального лидера к нескольким центрам притяжения идёт непросто. Однако это создаёт реальные условия для развития суверенных государств.

В-третьих, в новых реалиях изменяется роль воен­ных ведомств. Военные не только гарантируют без­опасные условия для экономического развития, но че­рез военное сотрудничество формируют предсказуе­мость и доверие между странами.

И наконец, эта Конференция – юбилейная, десятая, что позволяет провести некий обзор того, что удалось сделать за эти годы. Важно проследить, как менялись приоритеты дискуссий, какие выводы и рекомендации, прозвучавшие на форуме в разные годы, воплотились в жизнь. Небольшой исторический обзор, подготов­ленный российскими специалистами, вы сможете про­смотреть на мониторах в перерывах между пленар­ными заседаниями.

Желаю Вам всем здоровья, интересных контактов и дискуссий в ходе пребывания в Москве.

Благодарю за внимание.