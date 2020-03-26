Выход из ситуации нефтяного экономического кризиса 2020 года.

— Новая формула договоренности нефтедобывающих стран ОПЕК+РФ&США.

Мировой нефтяной кризис 2020 года, распространяется по миру, вызывая череду финансово-экономических потерь и в первую в странах добывающих нефть.

Журналисты, эксперты в отсутствии информации от устроителей кризиса, строят догадки, придавая их действиям и событиям какой-либо важный, тайный смысл.

А смысла нет, в который раз совершена ошибка, которую расхлебывает мир. –

Российская сторона в марте 2020 года на переговорах со странами ОПЕК+ отвергла предложения о дополнительном снижении объёмов нефтедобычи. Просчитавшись в последствиях от разрушения соглашения, все страны участники ОПЕК+ несут огромные экономические потери.

Например, совокупные финансово-экономические убытки России (по моим приблизительным расчетам) составляют как минимум порядка 300 млн. долларов ежедневно. Но так или иначе будучи организатором кризиса, амбиции не позволяют выдвинуть инициативу новых переговоров. Дело стоит и как всегда в таких случаях за ошибки власти заплатит народ.

Есть выход из состояния нефтяного экономического кризиса.

В настоящих условиях, когда все нефтедобывающие страны (в том числе и США, не состоящая в ОПЕК+) заинтересованы в прекращении экономического нефтяного кризиса, то по всей видимости цена нефти в ближайшее время снижаться не будет.Пользуясь этой передышкой, пока народу не организовали новые проблемы (не исключая и военных), необходимо безотлагательно начать новые переговоры. Если ипровалили переговоры на уровне министров, то их надо возобновить на уровне глав стран.«Никакую проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла». (Эйнштенйн).

США находится на распутье в вопросе, что им предпринять, и вот-вот готовы разразится экономическими санкциями против Саудовской Аравии, снижающей цены на нефтяном рынке. А заодно с ней в качестве штатных «козлов отпущения» продумывает и санкции против российских нефтяных компаний. – Всё это не конструктивный подход.

США одновременно (как вариант) думают снизить объёмы добычи своей сланцевой нефти. России надо воспользоваться этим состоянием, пока США не решили о санкциях и поддержать предложение их энергокомпаний о снижении объёма добычи американской сланцевой нефти, тем самым это будет способствовать росту цены нефти на рынке.

Судьба в очередной раз направляя удачу в руки людей и глупо её не поймать.

Надо употребить заинтересованность США в повышении цены нефти и предложить ей разумный выход из положения, а именно — участие в международном нефтяном соглашении по новой формуле ОПЕК+РФ&США.

Мировой рынок нефти должен быть сбалансирован с учетом интересов всех стран добывающих и продающих нефть.

Это предотвратит Мир от углубления кризиса и возможных военных конфликтов.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда