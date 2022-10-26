Выборы в США и наступление ВСУ

Отход наших из-под Харькова серьёзно добавил рейтинга Байдену. Значит, для Байдена нужна картинка победы под Херсоном к 8 ноября.

Потому скорее всего ВСУ начнут числа четвёртого-пятого-шестого, может седьмого. Раньше опасно, позже невыгодно. Ложка (Херсон) нужна к обеду. Обед у американцев. Украина – еда. Подавать надо как раз после спича юбиляра. Раньше – остынет, позже – не нужно.

Поэтому начинать артподготовку ВСУ нужно аккурат под выборы в США. Ни раньше и не позже. Первые залпы и кадры наступления можно подать как перемогу, потом выборы, а там хоть трава не расти. Война нынче не стратегическая, а пиаровская.