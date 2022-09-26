По итогам парламентских выборов в Италии – Украина потеряет одного из своих ключевых союзников в Европе.

Именно так комментируют сегодня в Киеве новость об оглушительной, пусть и ожидаемой победе итальянских правых, которые суммарно набрали 44% голосов и получают право на формирование нового правительства страны.

Причем премьер-министром Италии впервые за 80 лет (после падения диктатуры Муссолини) может стать лидер крайне-правой партии, а “друг Путина” Берлускони также по итогам голосования вернется в большую европейскую политику.

Официальный Брюссель уже отреагировал на эту новость угрозами, что если новая власть Италии не будет действовать с ним в унисон, то против официального Рима могут быть объявлены санкции (такие как против Венгрии).

В общем, будет интересно. Политическая осень в Европе только начинается, ЕС в следствии своей самоубийственной антироссийской политики, начало трещать по швам. И пользуясь терминологией лучшего украинского политического провидца Виталика Кличко, до конца этого кризиса “доживут не только лишь все” европейские правительства.