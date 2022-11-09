Вячеслав Володин: Сторонники Президента Байдена терпят поражение

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале высказался о предварительных результатах выборов в Сенат США. Публикуем текст целиком, без сокращений:

Сторонники Президента Байдена терпят поражение на выборах в США.

Поездки Нэнси Пелоси на Тайвань и в Армению закончились потерей кресла спикера.

Демократы лишились большинства в Палате представителей.

Причины:

1. Экономические проблемы.

Показатели инфляции имени Байдена побили все рекорды за последние 40 лет.

Санкционная политика Вашингтона спровоцировала энергетический кризис в мире.

За последние два года напечатано более 6 трлн ничем не обеспеченных долларов.

Неконтролируемый рост цен ударил по простым американцам.

Госдолг впервые достиг запредельных 31,2 трлн долларов — это 137% от ВВП США.

2. Внутренний раскол.

Многие годы Белый дом сталкивал американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному принципу, по политическим предпочтениям.

Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США.

3. Кризис власти.

Двухпартийная система лишь усугубила ситуацию. Недоверие к власти добавили досрочное (от четырёх до 45 дней) и голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов.

Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США ещё более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года.