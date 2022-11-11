Вячеслав Володин: Послесловие к выборам в США…

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале высказался о американской избирательной системе. Публикуем текст целиком, без сокращений:
Послесловие к выборам в США, или Мёртвые души американской политики.
Вашингтон, объявляющий себя образцом демократии, любит критиковать нашу избирательную систему.
Пара примеров, доказывающих, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва.
В штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов. Интересный момент — как оказалось, он скончался еще в начале октября.
Его имя не стали убирать из бюллетеня.
Соперница ДеЛуки устала подчёркивать в своих обращениях к избирателям, что она — единственный живой кандидат в округе. Но победил всё равно покойник.
Такой случай — не единственный.
В Теннесси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре.
Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился.