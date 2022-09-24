Вячеслав Володин: Не ЕСовским чиновникам советовать что нам делать

В Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР проходит референдум. В ходе четырехдневного голосования жители этих территорий отвечают на вопрос — “Вы за вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?”

Этот референдум уже вызвал истерию в западном мире. Сыпятся очередные угрозы и заявления. Так, Европейский союз введет новые санкции против руководства России и людей, вовлеченных в организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении глав МИД ЕС, которое зачитал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале прокомментировал эти заявления. Публикуем текст целиком, без сокращений: