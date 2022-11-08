Вячеслав Володин: Демократы США начали объяснять своё поражение

Американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут в стране 8 ноября 2022 года, пишет New York Times.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале высказался о этом заявлении и о выборах в Конгресс США, которые начались уже сегодня. Публикуем текст целиком, без сокращений:

Демократы США начали объяснять своё поражение.

У Байдена всё плохо. Нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть.

Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. То же самое мы видели в 2016 году, когда Президентом США стал Трамп. Ничего нового.

Неотъемлемая часть политики нашей страны: вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо.

Мы не вмешиваемся и к нам не позволим.

Новые обвинения — попытка демократов США оправдать своё поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра.

Байден и его товарищи по партии, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей.

Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине.

Спрашивать надо с себя.