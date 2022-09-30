ВСУ вновь нанесли удар по колонне машин

ВСУ нанесли удар по колонне машин, ожидавших проезда в освобожденную часть Запорожской области

На данный момент известно о как минимум 23 погибших и 28 раненых.

Напомню, вчера ВСУ обстреляли колонну беженцев, направлявшихся в сторону России в Харьковской области. В чем смысл таких кровавых военных преступлений? Скорее всего киевский режим пытается запугать собственных граждан, которые пытаются покинуть подконтрольные Украине территории. Массовый выезд украинских граждан в «страну-агрессор» создает очень неудобную медийную картинку для политтехнологов Зеленского. Естественно, укроСМИ обвинят в обстрелах Россию.