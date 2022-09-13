ВСУ обстреляли Журавлевку в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадали здания школы, ДК и администрации.

«Вооружённые силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!»

СВО приходит в Россию. Потому что это – не маленькая симпатичная спецоперация в далекой экзотической стране, где наши бравые спецназовцы гоняют по пустыне бородатых бармалеев. Это – война с опасным, хорошо вооруженным и обученным противником, решившим нас уничтожить.

Пора начинать. Враг у ворот.