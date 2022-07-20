Всероссийский конкурс «Семья года» – укрепление института семьи и традиционных ценностей

Сенатор Лилия Гумерова: Всероссийский конкурс «Семья года» направлен на укрепление института семьи и традиционных ценностей

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова провела заседание оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года».

Сенатор отметила, что забота о семье и детях является безусловным приоритетом государственной политики страны. «Меры поддержки семьи, действующие в стране, находят позитивный отклик у родительского сообщества», – сказала она.

Лилия Гумерова напомнила результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым главные жизненные приоритеты молодых людей – «иметь дружную семью» (55 проц.), «помогать и поддерживать родителей» (33 проц.). По мнению парламентария, это подтверждает, что молодое поколение чувствует, чем живет страна, разделяет главные ценности многонационального народа России, среди которых крепкая семья всегда занимала и занимает особое место.

Лилия Гумерова сообщила, что оргкомитетом конкурса были рассмотрены 353 представления на семьи-победители региональных этапов из 85 субъектов РФ в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

Участники заседания представили итоги региональных этапов, утвердили перечень победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в 2022 г.

В мероприятии приняли участие председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, представители федеральных и региональных органов власти, эксперты.

Конкурс проводится с 2016 г. Его организаторы – Министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов РФ.