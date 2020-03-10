Всемирная неделя борьбы с глаукомой / Word Glaucoma Week

С 08 по 14 марта 2020 года Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Всемирной неделей борьбы с глаукомой (WordGlaucomaWeek). Одной из ключевых задач которой является повышение информированности населений об этом тяжелом недуге. В рамках Всемирной Недели Борьбы с Глаукомой на базе ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных» в актовом зале 12 марта в 9-30 пройдет ГЛАУКОМНАЯ ШКОЛА.

Глаукома — это заболевание при котором повышается внутриглазное давление. Из-за этого зрение ухудшается, сужаются поля зрения и развивается атрофия (отмирание) зрительного нерва. Согласно данным ВОЗ, количество больных, страдающих глаукомой, составляет более 100 млн. человек и в ближайшие десятилетия увеличится еще на 100 млн.человек. Каждую минуту в мире от глаукомы необратимо теряет зрение 1 человек, каждые 10 минут — 1 ребенок.Основные факторы риска развития глаукомы — наследственность, так же гипертоническая болезнь, сахарный диабет, воспалительные заболевания, близорукость или врожденная дальнозоркость и даже катаракта, не вылеченная вовремя!

Глаукома — одна из современных социально значимых проблем, которая, несмотря на колоссальный технический прорыв, остается неизлечимым заболеванием. ЕЕ нельзя полностью излечить, но можно предупредить. Веским поводом обратиться к офтальмологу являются: прогрессирующее ухудшение зрения, появление радужных кругов, ощущение боли или давления в области глаз, затуманивание зрения, сужение периферических полей зрения.В группе риска находятся люди старше 40 лет. После 40 лет рекомендован осмотр у офтальмолога раз в два года, старше 60 лет-раз в год.

Регулярно посещение врача-офтальмолога позволит избежать необратимых последствии. В ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных» работает кабинет врача, занимающимся лечением глаукомы. В кабинете осуществляется квалифицированная консультация, необходимое диагностическое обследование, корректируется лечение, при необходимости пациент направляется на оперативное лечение. Кабинет функционирует на базе офтальмологического отделения. Это позволяет своевременно проконсультироваться с оперирующими врачами. Тем самым обеспечивая полный цикл для сохранения зрения. Прием врача глаукомного кабинета осуществляется строго по направлению от врача по месту жительства. Для удобства пациентов существует электронная запись, а также запись в регистратуре больницы.