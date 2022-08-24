Время работает против Украины – координатор Белого дома Джон Кирби

«Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать», – подчеркнул он.

По словам Кирби, Соединенные Штаты и союзники продолжат поиск новых путей помощи Киеву.

Логичное продолжение предыдущих постов. Главные зачинщики и выгодополучатели украинского конфликта – англосаксы – стали волноваться за судьбу своего проекта «Украина-антиРоссия». Первоначальный план даёт сбой. Победить Россию на поле боя не получается. Санкции не дали ожидаемого эффекта. Поддерживать единство Запада становится всё сложнее.