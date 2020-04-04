Духовная жизнь

Воздушные Крестные ходы против короновируса

Автор: ИА "Вода живая"

ПРП. СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ ГОВОРИЛ, ЧТО В БУДУЩЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТАНЕТ ДУХОВНОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ.

В культурной столице России состоялся уже 2-й Воздушный крестный ход-молитвенный облет против распространения эпидемии коронавируса —
31.03.2020 возглавил молитвенный облет Санкт-Петербурга с чудотворной Казанской иконой Богоматери митрополит Санкт-Петербургкий и Ладожский Варсонофий!

«Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живем, — сказал владыка в конце полета. — В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы. Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло. Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление».
Молитвами Владычицы Богородицы сохрани нас Господь Милосердный от смертоносныя заразы и губительного поветрия!

+++ ИСТОРИЯ ВОЗДУШНЫХ КРЕСТНЫХ ХОДОВ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

19 марта 2020 — в Богородичный праздник «Благодатное Небо»
состоялся 1-й Воздушный Крестный ход, облет с православными святынями с молебном об избавлении от коронавируса.

1-й облет был совершен по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия над г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ и его пригородами — Павловском, Петергофом, Кронштадтом, г.Гатчиной, над Ломоносовским районом Ленобласти — на частном воздушном судне с всемирно известной чудотворной мироточивой иконой Святого Царя Мученика Николая Второго.

— 23 марта 2020 состоялся воздушный крестный ход над Минском —
митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел и настоятель Всехсвятского храма протоиерей Феодор Повный совершили воздушный крестный ход, облетев город Минск на вертолете. Облет в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции был организован по многочисленным просьбам верующих.

— 24 марта 2020 —
Воздушный крестный ход против коронавируса состоялся над Иркутском.

Воздушный крестный ход против коронавируса состоялся над Белгородской областью. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отслужил молебен и облетел регион с православными святынями.

— 26 марта 2020 —
в Краснодарском крае против распространения коронавируса Вл.Исидор в сопровождении секретаря Екатеринодарской епархии, настоятеля Георгиевского храма Краснодара прот. Илии Быстрова совершил воздушный крестный ход над столицей Кубани и окрестностями, захватив и часть территории Адыгеи. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор призвал Божие благословение на жителей края, молился о благорастворении воздухов, о защите людей от вредоносного поветрия, о добром урожае и окропил из вертолета поля и город святой водой —

— 27 марта 2020 —
В Запорожье священники московского партирхата решили провести молебен над Запорожьем. Священники УПЦ МП облетели на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении горожан от коронавируса.
Полет длился около часа. Со слов. Митрополит Луки, во время обряда «решили обойтись без святой воды». Но с собой в вертолет взяли 2 чудотворных иконы: «Самарскую» Богородичную и «Святого Николая».
Пилот на вертолете «Мотор Сич» признался, что подобный полет совершает впервые – сообщает 061.

В Одессе также состоялся Крестный облет против коронавируса.
Одесский афганец и священики Московского патриархата совершили крестный облет г.Одессы с молитвами против коронавируса.

— 29 марта 2020 —
Крестный ход на вертолете против коронавируса прошел в Ленобласти
— Воздушный крестный ход был совершен епископом Выборгским и Приозерским Игнатием в Ленинградской области с молитвами об избавлении от коронавируса.

— 31 марта 2020 —
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий перед началом облета отслужил в Казанском кафедральном соборе молебен перед святыней — Казанской иконой Богоматери. Затем образ был доставлен на вертолет.

Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами северной столицы с пересечением ее исторической части.

Иерарх вознес молитвы об избавлении петербуржцев от эпидемии.

Предыдущая статья«Европейский Экспресс Кредит» – быстрый способ решения финансовых проблем

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Cross flight of St. Petersburg with the miraculous myrrh-streaming icon of Tsar Nicholas on the plane board on the Day of the celebration of...

Духовная жизнь
On March 19, 2020, the day of celebration of the icons of the Mother of God "Gracious Heaven" and "Czestochowa", the miraculous myrrh-streaming icon of...
Узнать больше

Крестный полёт над Санкт-Петербургом

Духовная жизнь
Крестный облёт Санкт-Петербурга с Чудотворной мироточивой иконой Царя Николая на борту в День празднования иконы Божией Матери «Благодатное Небо». 19 марта 2020 года, в день...
Узнать больше

Отошёл ко Господу архимандрит Даниил (Воронин)

Духовная жизнь
Только я написал о смерти отца Всеволода Чаплина, как сегодня, 28 января, узнаю о кончине архимандрита Даниила. "Вот и еще один праведник Господень ушел...
Узнать больше

Крестный полёт над Россией

Духовная жизнь
22 - 23 января 2020 года состоялся Крестный полет над Россией с чтимыми православными иконами (среди них: Чудотворная икона Казанской Божией Матери, Державной Божией...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.