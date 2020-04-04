Воздушные Крестные ходы против короновируса

ПРП. СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ ГОВОРИЛ, ЧТО В БУДУЩЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТАНЕТ ДУХОВНОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ.

В культурной столице России состоялся уже 2-й Воздушный крестный ход-молитвенный облет против распространения эпидемии коронавируса —

31.03.2020 возглавил молитвенный облет Санкт-Петербурга с чудотворной Казанской иконой Богоматери митрополит Санкт-Петербургкий и Ладожский Варсонофий!

«Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живем, — сказал владыка в конце полета. — В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы. Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло. Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление».

Молитвами Владычицы Богородицы сохрани нас Господь Милосердный от смертоносныя заразы и губительного поветрия!

+++ ИСТОРИЯ ВОЗДУШНЫХ КРЕСТНЫХ ХОДОВ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

— 19 марта 2020 — в Богородичный праздник «Благодатное Небо»

состоялся 1-й Воздушный Крестный ход, облет с православными святынями с молебном об избавлении от коронавируса.

1-й облет был совершен по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия над г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ и его пригородами — Павловском, Петергофом, Кронштадтом, г.Гатчиной, над Ломоносовским районом Ленобласти — на частном воздушном судне с всемирно известной чудотворной мироточивой иконой Святого Царя Мученика Николая Второго.

— 23 марта 2020 состоялся воздушный крестный ход над Минском —

митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел и настоятель Всехсвятского храма протоиерей Феодор Повный совершили воздушный крестный ход, облетев город Минск на вертолете. Облет в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции был организован по многочисленным просьбам верующих.

— 24 марта 2020 —

Воздушный крестный ход против коронавируса состоялся над Иркутском.

Воздушный крестный ход против коронавируса состоялся над Белгородской областью. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отслужил молебен и облетел регион с православными святынями.

— 26 марта 2020 —

в Краснодарском крае против распространения коронавируса Вл.Исидор в сопровождении секретаря Екатеринодарской епархии, настоятеля Георгиевского храма Краснодара прот. Илии Быстрова совершил воздушный крестный ход над столицей Кубани и окрестностями, захватив и часть территории Адыгеи. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор призвал Божие благословение на жителей края, молился о благорастворении воздухов, о защите людей от вредоносного поветрия, о добром урожае и окропил из вертолета поля и город святой водой —

— 27 марта 2020 —

В Запорожье священники московского партирхата решили провести молебен над Запорожьем. Священники УПЦ МП облетели на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении горожан от коронавируса.

Полет длился около часа. Со слов. Митрополит Луки, во время обряда «решили обойтись без святой воды». Но с собой в вертолет взяли 2 чудотворных иконы: «Самарскую» Богородичную и «Святого Николая».

Пилот на вертолете «Мотор Сич» признался, что подобный полет совершает впервые – сообщает 061.

В Одессе также состоялся Крестный облет против коронавируса.

Одесский афганец и священики Московского патриархата совершили крестный облет г.Одессы с молитвами против коронавируса.

— 29 марта 2020 —

Крестный ход на вертолете против коронавируса прошел в Ленобласти

— Воздушный крестный ход был совершен епископом Выборгским и Приозерским Игнатием в Ленинградской области с молитвами об избавлении от коронавируса.

— 31 марта 2020 —

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий перед началом облета отслужил в Казанском кафедральном соборе молебен перед святыней — Казанской иконой Богоматери. Затем образ был доставлен на вертолет.

Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами северной столицы с пересечением ее исторической части.

Иерарх вознес молитвы об избавлении петербуржцев от эпидемии.