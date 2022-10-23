“Мы – русские, какой восторг!” (А.В. Суворов)

Вопрос русскости — самый любопытный и самый глубокий вопрос нашей современности. Зашёл в социальные сети — и с колоссальным удовольствием прочитал дискуссию под проницательной и честной публикацией уважаемого Александра Литвака, идея которой мне очень созвучна.

Она о том, что многие люди стесняются называть себя русскими, предпочитая абстрактно-псевдополиткорректный термин «русскоязычный / русскоговорящий», который по сути не выражает ничего. По моему глубокому убеждению, русскость обусловлена тысячелетними традициями русского православия. Все политические напластования позднейших эпох в этом контексте не следует принимать в расчёт. Не было бОльших русских в XVII столетии, чем малоросское казачество, которое стало защитой и опорой православной веры.

Идея русского духа, русского миросознания — это великая идея, которой пора бы стать государствообразующей в современной России, но, увы, по причине того же ложного стеснения она пока таковой не становится. Только под знаменем русскости достигались исторические победы, создавались великие литературные шедевры, совершались эпохальные научные открытия. И все вместе — великороссы, малороссы и белорусы — всегда и везде были русскими.

Парадоксально, но лучше всего идею русскости и русского человека понимают простые западные обыватели. Их не обманешь. Для них русский — это любой выходец из Советского Союза. Будь он кавказец, башкир, якут или чукча.