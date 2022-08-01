Горячие точки

Волына об убийстве «азовцев» в Еленовке

Автор: Андрей Руденко



Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной Волына), сдавшийся в плен в Мариуполе, рассказал об убийстве азовцев в Еленовке.

Говорит, что эта ситуация повлияет на психику тех, кто находится в плену и на их родственников.

Они видели сам прилёт, слышали крики умирающих. По его словам, произошедшее повлияет и на тех, кто захочет сдаться в плен, теперь они будут бояться.

Это и было одной из целей Киева – напугать личный состав. И не дать возможности им сложить оружие. Рабы должны до последнего отработать волю хозяина.

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