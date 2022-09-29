Володин о частичной мобилизации

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале высказался о частичной мобилизации. Публикуем текст целиком, без сокращений:
Снова о частичной мобилизации.
Выстроили работу на основании обратной связи с вами.
Проблемы, с которыми сталкиваетесь, стараемся решать.
Много обращений по поводу мобилизации людей, имеющих возраст выше положенного.
Военкоматы признают ошибки. Приводят всё в соответствие с нормативными документами.
Один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учёте, за пределы нашей страны.
На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу.
Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,
гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21).
Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные.
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Довожу до вашего сведения.
После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России.
Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется.
В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов.