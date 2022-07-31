Армия и оборона

Война за Тайвань пока откладывается?

Автор: Максим Сливко
Соотношение сил между КНР и Тайванем по данным Пентагона на 2021 год
Соотношение сил между КНР и Тайванем по данным Пентагона на 2021 год

Третий номер американского государства передумала лететь на Тайвань
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время визита в Азию посетит четыре страны: Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Тайваня в этом списке нет. Пока нет.
Государства, в которых Пелоси побывает как глава делегации конгресса, перечислены в анонсе визита на ее сайте.

Вашингтон протестировал реакцию Пекина и, похоже, не решился идти на обострение.

На изображении представлено соотношение сил между КНР и Тайванем по данным Пентагона на 2021 год.

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