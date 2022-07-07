Война на Украине: Никогда мы не будем братьями, говорите?

Сегодня пропагандисты на Западе, на Украине, да и некоторые «противники СВО» в России одним из главных аргументов против операции приводят тезис, что с точки зрения интересов России ее ни в коем случае не стоило начинать ибо это окончательно поссорило жителей России и Украины и сделало их врагами НАВСЕГДА.

И я им хочу ответить, не стоит выдавать свои хотелки за ФАКТЫ. Смешно же выглядите.

Хотите доказательств? Пожалуйста.

Кто бы мог еще 20 лет назад (после КТО на территории Чечни) сказать, что вот такое видео вообще может появиться в свет?

А между тем это факт – сегодня лучшие сыны Чечни, которым за эти самые истекшие 20 лет не промыли мозг русофобскими идеями, воюют за Россию, за нашу с Вами общую Победу, и готовы по приказу президента России идти хоть да самого … до Берлина (образно конечно).

Кстати, очень интересный момент. Если все так и есть и сегодня на Украине действительно воюют до 10 000 солдат из Чечни, то при численности российского контингента в 150 000 — 200 000 человек, выходит, что на Украине чеченцы составляют примерно 5-7% от общей численности российской группировки.

А между тем, численность население республики составляет примерно 1% населения России!!!

Так как, господа оппоненты? «Никогда мы больше не будем братьями»? Ну-ну, ей Богу вы смешные и убогие. Мы и есть братья, и сейчас как раз и идет война, чтобы мы ими не перестали быть, в угоду нашим врагам.

П.С. Я Вам скажу, как будет. Пройдет какое-то время и дети нынешних противников … будут вместе учиться в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова… Да, да, именно так все и будет.

Юрий Подоляка