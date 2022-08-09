Война до победы или мир на условиях Москвы?

Ведущие американские СМИ в последние дни активно публикуют мнения о том, что многие на Западе хотели бы склонить Украину к миру на условиях России. С целью остановить экономический кризис, вызванный войной.

Бывший советник Борреля Натали Точчи в статье для Foreign Affairs пишет, что угрозой “европейскому единству” может стать затишье на украинском фронте.

Это затишье “позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам”, пишет Точчи в статье под заглавием “Сможет ли Россия разделить Европу?”

То есть вывод очевиден – нельзя прекращать боевые действия.

Примерно о том же в недавней колонке для New York Times пишет бывший посол США в России Майкл Макфол. Он обрушивается на “реалистов”, требующих от Зеленского уступок Путину (среди таковых упоминаются Макрон и Киссинджер) и требует нарастить поставки оружия Киеву.

В общем, в части западного истеблишмента растут опасения, что другая его часть готова закончить войну на любых условиях, а не только победой Украины.

Видимо, отражением борьбы этих концепций и стали данные публикации. На Западе многие резонно сомневаются в победе Украины. И опасаются что деньги на её поддержку будут потрачены напрасно.