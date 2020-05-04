Воистину Воскресе Христос, Дорогая Ольга Николаевна! Памяти О.Н.Куликовской-Романовой

В скорби, срастворенной с Пасхальной радостью о Христе Воскресшем, пытаюсь постичь и понять, что поздно вечером 1 Мая или в ночь на 2 Мая 2020 года в своей квартире в Балашихе мирно на 94-м году жизни скончалась известная православная деятельница на ниве православной благотворите льности Ольга Николаевна Куликовская-Романова (родилась 20 сентября 1926 года в Югославском королевстве) — председатель Благотворительного фонда Имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны. Для меня — Матушка, Кума (мы с 1991 года являемся крестными у петербуржца Вячеслава)…

О Её духовно-просветительской деятельности или хотя бы о Её существовании в 1991-2020 годах постепенно узнали миллионы православных России, Белоруссии, Украины, Греции, Святой Земли, Болгарии, Японии, САСШ, Канады, Сербии, Черногории, стран Латинской Америки, Македонии. Круг Её личного общения в эти годы исчислялся десятками тысяч людей. Многие сотни волонтеров вовлекались Ею в прямое сотрудничество… http://www. ekaterinburg-eparhia.ru/news/ 2020/05/02/23205/

Пока мне известно об обстоятельствах Ея блаженной кончины только со слов водителя Александра, который в период карантина регулярно навещал Матушку и снабжал Её свежими продуктами и по необходимости лекарствами, так как Ей согласно нынешним правилам карантина по причине почтенног о возраста не положено было выходить из дома даже в ближайшие магазины и аптеки.

Со слов охранника дома, который дежурил 1 Мая и пост которого расположен под кухней Матушкиной квартиры, примерно до середины дня он слышал Еёшаги. Когда сегодня — 2 Мая — водитель Александр не смог дозвониться до Матушки и на звонки уже в саму квартиру не было ответа, пришлось открыть дверь снаружи. Так стало известно, что О.Н.Куликовская-Романова скончалась, видимо, поздним вечером или ночью. Может быть, здесь я несколько неточен в деталях, но мне больно было по-журналистки выпытывать подробности у совсем убитого горем Александра, который был рядом с Матушкой на протяжении многих лет и теперь едва сдерживал рыдание…

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В конце восьмидесятых годов посредство м Виктора Николаевича Тростникова вступил в переписку с Внуком Императора Александра III и Сыном Великой Княгини Ольги Александровны — Тихоном Николаевичем Куликовским-Романовым, проживавшим в Торонто (Канада). Осенью 1991 года Тихон Николаевич учредил Благотворительный фонд «Программа помощи России» имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны, рабочим председателем которого назначил Свою Супругу Ольгу Николаевну. И уже в начале Декабря того же года Он направил Ольгу Николаевну в Россию для организации контактов с церковными и общественными организациями, с представителями российских властей.

Именно тогда — в день прилета Ольги Николаевны из Канады мне довелось с Ней лично познакомиться и сопровождать Её во все время визита. Сложившееся тогда тесное сотрудничество с Ольгой Николаевной и Благотворительным фондом продолжилось потом на многие годы во время Её ежегодных приездов.

Когда 8 Апреля 1993 года от внезапного обширного инфаркта скончался Тихон Николаевич Куликовский-Романов, все заботы по руководству и организации деятельности Благотворительного фонда Ольга Николаевна взяла на Себя и напряженную работу продолжала вплоть до начала нынешнего года.

У Ольги Николаевны было удивительное свойство особо проявляться в переломные моменты жизни Отечества, как в теории Нассима Николаса Талеба о черном лебеде. В Декабре 1991 года Она появилась здесь в самый момент агонии СССР. Её приезд осенью 1992 года и её встречи на Покров ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЫ с Владыкой Мелхиседеком (Лебедевым), Архиепископом Екатеринбургским, стали знамением начала церковного прославления Святых Царственных Страстотерпцев в России. Владыка Мелхиседек затем сам признавался журналистам.

Её приезд в Ноябре 1993-го совпал с расстрелом «Белого дома». Буквально дня через два-три после страшного события в одном квартале от обугленного беломраморного остова мы сидели в кабинете на Пресне у директора бывшего Института судебной медицины СССР професс ора Александра Петровича Громова: Ольгу Николаевну там сопровождал Олег Анатольевич Платонов, чудом выбравшийся из памятной осады и расстрела. А.П.Громов рассуждал о деле с «екатеринбургскими останками» и нервно ждал вызова на экспертизу тел защитников Верховного Совета. Но вместо вызова тогда его институт просто ликвидировали.

Потом в отремонтированном «Белом доме» уже располагалось правительство РФ, и мы были там с Ольгой Николаевной на заседании комиссии вице-премьера Ю.Ф.Ярова по вопросам расследования цареубийства.

С середины девяностых Она больше стала жить в России, чем в Канаде… И пережила вместе с нами и две Чечни, и выборы 1996-го, и захоронение «екатеринбургских останков» в Петропавловском соборе с дефолтом 1998 года — всё, что нам памятно с того времени. У Ольги Николаевны не было даже тени того, что называется «пиаром» и нарочитостью —просто Судьба России и Её Судьба в Путях БожьегоПромысла всё время сплетались в единую вервь. Вот и сейчас Её кончина как-то духовно высветила особый перелом в жизни Отечества, который мы будем по-настоящему осмысливать многие годы спустя.

По мере сил старался быть постоянным помощником в делах Фонда и Ольги Николаевны вплоть до весны2010 года. К тому времени Ольга Николаевна уже фактически переселилась в Россию, в подмосковную Балашиху, и в Канаде у дочери Татианы и внучки Александры бывала лишь наездами один раз в год, реже — два раза.

Тогда же моя вовлеченность в проект по написанию книги о Древней Руси на некоторое время отдалила меня от повседневных фондовских дел, н аше общение стало эпизодическим. Тогда чаще всего Ольга Николаевна обращалась ко мне только за конкретными консультациями. Но в 2014 году моя работа над книгой была полностью завершена, и новые обстоятельства по возобновлению следствия по цареубийству вновь призвали меня к тесному сотрудничеству с О.Н.Куликовской-Романовой, которое с той поры уже никак не прерывалось.

Последняя Её масштабная акция по организации выставки живописных работ Великой Княгини Ольги Александровны в Белгороде пришлась на Декабрь 2019-го — Январь 2020 года, выставка сопровождалась регулярными беседами посетителей с Ольгой Николаевной и чтением Её лекций по различным темам, связанным со Святыми Августейшими Страстотерпцами, с жизнью Императорской Фамилии до революции и с жизнью Семьи Великой Княгини Ольги Александровны в изгнании — сначала в Дании, а потом в Канаде.

Ольга Николаевна неоднократно звонила мне из Белгорода, рассказывала о Своих впечатлениях от встреч с Владыкой Иоанном, Духовенством, со студентами, семинаристами, общественниками и деятелями культуры. Очень скупо сетовала на недомогания, боли в ногах. Последние года четыре Она неоднократно проводила курсы лечения в больницах и амбулаторно, но вместе с тем не оставляла своей духовно-просветительской деятельности. Достаточно взглянуть на библиографию её интервью и выступлений и 2018-2019 годов https://ruskline.ru/ author/k/kulikovskaya- romanova_ol_ga_nikolaevna, чтобы иметь хотя бы приблизительное представление об энергичности и напряженности её общественной деятельности, с неизменными поездками по России. Лично для меня деятельная сила Духа этой выдающейся Дочери России была загадкой и чудом. Мне с полной убежденностью представлялось, что уж Свой 100-летний юбилей Ольга Николаевна встретит ещё в земной жизни.

28 или 29 Апреля днем мы более часу проговорили с Матушкой по телефону. Сам я старался звонками Её не безпокоить, но уж если инициатива исходила от Неё Самой, то с расспросами не сдерживался. Ольга Николаевна тогда рассказывала о работе с документами, о беседах с сотрудниками фонда, подробно и сочувственно расспрашивала меня о деле Василия Вадимовича Бойко-Великого. Попросила молитв о болящем Протоиерее Константине Буфееве, который со своей матушкой по нынешнему поветрию угодил в больницу. С отцом Константином Она беседовала перед звонком мне. Основным рабочим кабинетом Ольги Николаевны была кухня. Жаловалась, что ещё с утра занялась готовкой, но за работой отвлеклась и до сих пор обед так и не приготовила. Настрой у Неё был удивительно бодрым, Она много шутила и саркастически высказывалась о некоторых нынешних обстоятельствах с твердой убежденностью, что всё это мы скоро переживем и примемся за новые дела. Очень сочувствовала своей дочери Татиане, запланированный приезд которой в Россию отложился из-за карантина. Меня такое расположение духа Матушки чрезвычайно радовало, поскольку некоторые прежние недавние беседы о Её медицинских мытарствах внушали мне некоторую тоску. И завершение того разговора было отмечено ободряющими меня словами (приболела моя младшая дочка). Матушка собиралась в ближайшие дни звонить мне, чтобы быть в курсе наших домашних обстоятельств, сказала мне прямо о том. И совсем радостно в конце ответствовал Ей: Воистину Воскресе Христос, Дорогая Ольга Николаевна!

Тем сильнее для меня сегодняшнее потрясение отизвестия о Её внезапной кончине. Ни ум, ни сердце по большому счету ещё не вмещают происшедшее. Боль невыносимой, невосполнимой утраты постепенно заполняет душу холодной пустотой. С Ольгой Николаевной ушла в невозвратное прошлое не только громадная часть моей жизни. Такая разорительная — фантомная пустота зияет перед моим внутреннем взором во всей современной жизни традиционной православной России, которая складывалась на рубеже восьмидесятых-девяностых годов. И только постоянные порывы молитв ко ГОСПОДУ об упокоении души новопреставленной рабы БОЖИЕЙ болярыни Ольги духовно гасят болевой шок.

Великая просьба ко всем православным молиться об упокоении души новопреставленной болярыни Ольги.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшей новопреставленной рабе Твоейбо лярыне Ольге, и сотвори́ ей ве́чную па́мять. Ве́чная па́мять! Ве́чная па́мять! Ве́чная па́мять! Душа́ ея во благи́х водвори́тся, и па́мять ея в род и род.

Москва, 2 Мая 2020 года

Леонид Болотин, научный редактор Информационно- исследовательской службы «Царское Дело»