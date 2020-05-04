Воистину Воскресе Христос, Дорогая Ольга Николаевна! Памяти О.Н.Куликовской-Романовой

В скорби, срастворенной с Пасхальной радостью о Христе Воскресшем, пытаюсь постичь и понять, что поздно вечером 1 Мая или в ночь на 2 Мая 2020 года в своей квартире в Балашихе мирно на 94-м году жизни скончалась известная православная деятельница на ниве православной благотворите
О Её духовно-просветительской деятельности или хотя бы о Её существовании в 1991-2020 годах постепенно узнали миллионы православных России, Белоруссии, Украины, Греции, Святой Земли, Болгарии, Японии, САСШ, Канады, Сербии, Черногории, стран Латинской Америки, Македонии. Круг Её личного общения в эти годы исчислялся десятками тысяч людей. Многие сотни волонтеров вовлекались Ею в прямое сотрудничество… http://www.
Пока мне известно об обстоятельствах Ея блаженной кончины только со слов водителя Александра, который в период карантина регулярно навещал Матушку и снабжал Её свежими продуктами и по необходимости лекарствами, так как Ей согласно нынешним правилам карантина по причине почтенног
Со слов охранника дома, который дежурил 1 Мая и пост которого расположен под кухней Матушкиной квартиры, примерно до середины дня он слышал Еёшаги. Когда сегодня — 2 Мая — водитель Александр не смог дозвониться до Матушки и на звонки уже в саму квартиру не было ответа, пришлось открыть дверь снаружи. Так стало известно, что О.Н.Куликовская-Романова скончалась, видимо, поздним вечером или ночью. Может быть, здесь я несколько неточен в деталях, но мне больно было по-журналистки выпытывать подробности у совсем убитого горем Александра, который был рядом с Матушкой на протяжении многих лет и теперь едва сдерживал рыдание…
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В конце восьмидесятых годов посредство
Именно тогда — в день прилета Ольги Николаевны из Канады мне довелось с Ней лично познакомиться и сопровождать Её во все время визита. Сложившееся тогда тесное сотрудничество с Ольгой Николаевной и Благотворительным фондом продолжилось потом на многие годы во время Её ежегодных приездов.
Когда 8 Апреля 1993 года от внезапного обширного инфаркта скончался Тихон Николаевич Куликовский-Романов, все заботы по руководству и организации деятельности Благотворительного фонда Ольга Николаевна взяла на Себя и напряженную работу продолжала вплоть до начала нынешнего года.
У Ольги Николаевны было удивительное свойство особо проявляться в переломные моменты жизни Отечества, как в теории Нассима Николаса Талеба о черном лебеде. В Декабре 1991 года Она появилась здесь в самый момент агонии СССР. Её приезд осенью 1992 года и её встречи на Покров ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЫ с Владыкой Мелхиседеком (Лебедевым), Архиепископом Екатеринбургским, стали знамением начала церковного прославления Святых Царственных Страстотерпцев в России. Владыка Мелхиседек затем сам признавался журналистам.
Её приезд в Ноябре 1993-го совпал с расстрелом «Белого дома». Буквально дня через два-три после страшного события в одном квартале от обугленного беломраморного остова мы сидели в кабинете на Пресне у директора бывшего Института судебной медицины СССР професс
Потом в отремонтированном «Белом доме» уже располагалось
С середины девяностых Она больше стала жить в России, чем в Канаде… И пережила вместе с нами и две Чечни, и выборы 1996-го, и захоронение «екатеринбургских останков» в Петропавловском соборе с дефолтом 1998 года — всё, что нам памятно с того времени. У Ольги Николаевны не было даже тени того, что называется «пиаром» и нарочитостью —просто Судьба России и Её Судьба в Путях БожьегоПромысла всё время сплетались в единую вервь. Вот и сейчас Её кончина как-то духовно высветила особый перелом в жизни Отечества, который мы будем по-настоящему осмысливать многие годы спустя.
По мере сил старался быть постоянным помощником в делах Фонда и Ольги Николаевны вплоть до весны2010 года. К тому времени Ольга Николаевна уже фактически переселилась в Россию, в подмосковную Балашиху, и в Канаде у дочери Татианы и внучки Александры бывала лишь наездами один раз в год, реже — два раза.
Тогда же моя вовлеченность в проект по написанию книги о Древней Руси на некоторое время отдалила меня от повседневных фондовских дел, н
Последняя Её масштабная акция по организации выставки живописных работ Великой Княгини Ольги Александровны в Белгороде пришлась на Декабрь 2019-го — Январь 2020 года, выставка сопровождалась регулярными беседами посетителей с Ольгой Николаевной и чтением Её лекций по различным темам, связанным со Святыми Августейшими Страстотерпцами, с жизнью Императорской Фамилии до революции и с жизнью Семьи Великой Княгини Ольги Александровны в изгнании — сначала в Дании, а потом в Канаде.
Ольга Николаевна неоднократно звонила мне из Белгорода, рассказывала о Своих впечатлениях от встреч с Владыкой Иоанном, Духовенством, со студентами, семинаристами, общественниками и деятелями культуры. Очень скупо сетовала на недомогания, боли в ногах. Последние года четыре Она неоднократно проводила курсы лечения в больницах и амбулаторно, но вместе с тем не оставляла своей духовно-просветительской деятельности. Достаточно взглянуть на библиографию её интервью и выступлений и 2018-2019 годов https://ruskline.ru/
28 или 29 Апреля днем мы более часу проговорили с Матушкой по телефону. Сам я старался звонками Её не безпокоить, но уж если инициатива исходила от Неё Самой, то с расспросами не сдерживался. Ольга Николаевна тогда рассказывала о работе с документами, о беседах с сотрудниками фонда, подробно и сочувственно расспрашивала меня о деле Василия Вадимовича Бойко-Великого. Попросила молитв о болящем Протоиерее Константине Буфееве, который со своей матушкой по нынешнему поветрию угодил в больницу. С отцом Константином Она беседовала перед звонком мне. Основным рабочим кабинетом Ольги Николаевны была кухня. Жаловалась, что ещё с утра занялась готовкой, но за работой отвлеклась и до сих пор обед так и не приготовила. Настрой у Неё был удивительно бодрым, Она много шутила и саркастически высказывалась о некоторых нынешних обстоятельствах с твердой убежденностью, что всё это мы скоро переживем и примемся за новые дела. Очень сочувствовала своей дочери Татиане, запланированный приезд которой в Россию отложился из-за карантина. Меня такое расположение духа Матушки чрезвычайно радовало, поскольку некоторые прежние недавние беседы о Её медицинских мытарствах внушали мне некоторую тоску. И завершение того разговора было отмечено ободряющими меня словами (приболела моя младшая дочка). Матушка собиралась в ближайшие дни звонить мне, чтобы быть в курсе наших домашних обстоятельств, сказала мне прямо о том. И совсем радостно в конце ответствовал Ей: Воистину Воскресе Христос, Дорогая Ольга Николаевна!
Тем сильнее для меня сегодняшнее потрясение отизвестия о Её внезапной кончине. Ни ум, ни сердце по большому счету ещё не вмещают происшедшее. Боль невыносимой, невосполнимой утраты постепенно заполняет душу холодной пустотой. С
Великая просьба ко всем православным молиться об упокоении души новопреставленной болярыни Ольги.
Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшей новопреставленной рабе Твоейбо
Москва, 2 Мая 2020 года
Леонид Болотин, научный редактор Информационно-