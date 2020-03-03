Военно-воздушные силы Черногории: под пятой НАТО

На фоне провокационных действий Североатлантического альянса отчётливо бросается в глаза то обстоятельство, что Черногория продолжает проводить агрессивную политику в отношении Сербии и России. Зато правительство Мило Джукановича не только делает ставку на частичное обновление своей боевой авиации, но и предоставило воздушное пространство и аэродромы страны в полное распоряжение авиасоединений западных держав.

Подгорица на службе у Вашингтона

После отделения Черногории от Сербии в июне 2006 года нынешняя власть правящей Демократической партии социалистов (ДПС) полностью подчинила свои интересы в угоду Североатлантическому блоку. При этом в настоящее время авиаотряды балканской республики находятся в состоянии деградации.

Пожалуй, мало где в мире найдётся таких подобострастных пронатовских сателлитов, как Черногория. При этом режим М. Джукановича, не считаясь с общественным мнением и затратами, продолжает увеличивать военные расходы в интересах западных кураторов.

После провозглашения так наз. «независимости» новообразованное государство получило 17 лёгких штурмовиков G-4 «Супер Галеб», четыре учебно-тренировочных самолёта «Утва-75», а также несколько вертолётов Ми-8T и SA 341H «Газель». При этом состоящие на вооружении самолёты, а также бо́льшая часть винтокрылых машин давно не эксплуатировались. Так, последний полёт G-4 выполнил ещё в 2010 году. В настоящее время Военно-воздушные силы Черногории (точнее, их жалкое подобие) дислоцированы на авиабазе «Голубовцы»; при этом часть военного объекта используется в качестве элемента международного аэропорта «Подгорица».

Всячески угождая своим натовским покровителям, правительство М. Джукановича приняло закон о привилегиях для солдат Альянса, которые в случае совершения тяжких преступлений не понесут никакой ответственности. И в настоящее время Запад, по существу, ввёл внешнее управление Черногорией, настраивая её против Сербии и России по принципу: «Разделяй и властвуй».

Состояние ВВС Черногории: краткая справка

По примерным данным на февраль нынешнего года, Вооружённые силы крошечного балканского государства имеют в строю три многоцелевых вертолёта «Белл-412», поставленных из США, 13 винтокрылых машин SOKO SA 341H «Газель» (однако эксплуатируются только пять вертолётов, остальные восемь находятся на хранении). Все они размещены на авиабазе «Голубовцы». Также на базе дислоцируются:

Штаб авиации;

Смешанная вертолётная эскадрилья;

1-й вертолётный авиаотряд (огневой поддержки);

2-й вертолётный авиаотряд (транспортный);

3-й вертолётный авиаотряд (общего назначения);

Авиационно-техническая рота;

Взвод охраны авиабазы;

Рота ПВО (вооружена устаревшими ПЗРК «Стрела-2» и зенитными пушечными установками Bofors L60 шведского производства).

Личный состав авиасоединений насчитывает примерно 200-250 военнослужащих. Командующий ВВС Черногории – полковник Живко Пейович.

Кроме того, помимо авиабазы «Голубовцы», в интересах НАТО могут использоваться международный аэропорт «Тиват» и четыре аэропорта местного значения.

В соответствии с принятым ещё в феврале 2016 года «Планом обеспечения обороны на 2016-2025 гг.», на вооружении ВВС Черногории осталась исключительно вертолётная техника, поскольку поддержание самолётного парка обходится слишком дорого.

Также в рамках упомянутой «доктрины», с Сербией был произведён обмен шести штурмовиков G-4 «Супер Галеб» на акции компании «Нови Првоборац» (Novi Prvoborac) и оборудование для аэропорта «Подгорица». Ещё семь бортов были проданы в конфиденциальном порядке Хорватии. Оставшиеся четыре самолёта находятся на хранении в нелётном состоянии.

Но и это ещё не всё. Так, ещё в июне 2018 года, согласно бравурным заявлениям руководства НАТО, боевые самолёты Альянса «взяли под защиту» воздушное пространство Черногории. По словам министра обороны страны Предрага Бошковича, «в целях безопасности» истребители ВВС Италии и Греции «прикрывают» небо Черногории.

Кроме того, Министерство обороны Черногории неоднократно комментировало, что «патрулирование самолётами НАТО неба этой балканской страны будет “круглосуточным и абсолютно бесплатным, и ничего позорного в чужих самолётах в небе нет”, поскольку это распространённая в НАТО практика» [1]. Ясно, что Североатлантический блок тем самым, по существу, вновь угрожает Сербии.

Увеличивая военные расходы, власти Черногории намерены приобрести, как минимум, четыре вертолёта «Белл-505» (Bell-505 Jet Ranger X) для обновления авиапарка. Они должны заменить эксплуатирующиеся более 30 лет винтокрылые машины «Газель».

Вертолёт «Белл-505» компании «Bell Helicopter Textron» был продемонстрирован представителям местного армейского командования на авиабазе «Голубовцы» ещё 8 апреля 2019 года. Мероприятие было помпезно организовано Министерством обороны Черногории совместно с посольством Канады и компанией «Bell Helicopter Europe». Тогда впервые было заявлено о планах реализации проекта замены «Газелей» в течение ближайших пяти лет. Вероятнее всего, именно ВВС Черногории станут первым военным оператором «Белл-505». Что же, Запад умеет привязывать к себе нужные ему страны выгодными торговыми сделками.

Авиация и геополитика: продажность налицо

Так почему же небольшая Черногория, значение крохотных вооружённых сил которой для Европы ничтожно, так нужна Североатлантическому Альянсу? Вся черногорская армия, напомним, насчитывает чуть больше 2000 солдат. Рассмотрим лишь главные мотивы Вашингтона и Брюсселя к подобным действиям.

Первое. Черногория занимает важное географическое положение на западе Балканского полуострова, что позволяет контролировать не только воздушное пространство в данном районе, но и часть акватории Адриатического моря.

Учитывая данное обстоятельство, лидер оппозиционной Демократической народной партии Милан Кнежевич заявлял, что силы НАТО разместят в Черногории две военные базы. Как ожидается, одна из баз будет дислоцирована в горной местности, а вторая – на побережье страны, в районе межгорья Синяевины, либо Беласицы, где за счёт ландшафта больше всего пригодных условий для создания военной инфраструктуры. М. Кнежевич отметил, что создание баз в Черногории призвано окончательно взять под контроль Альянса Средиземное море [2].

Второе. В стране действуют добывающая, лёгкая и сельскохозяйственная отрасли промышленности; также всё бо́льшую роль играет туристический сегмент экономики. Основная промышленная деятельность связана с судостроением, добычей соли, бокситов, бурого угля, а также производством алюминия. Экологически чистые земли позволяют производить натуральную продукцию высокого качества. Разумеется, Запад рассматривает балканскую республику в качестве своего дешёвого сырьевого придатка.

Третье. Членство Черногории в НАТО рассматривается Вашингтоном не только как важный рычаг поддержки правительства Мило Джукановича, но и как средство давления на президента Сербии Александра Вучича (эта тема другого разговора). Кроме того, авиабаза «Голубовцы» является своеобразным аэродромом подскока для связи с авиабазой «Кучова», дислоцированной в Албании (открыта 25 января 2019 года), а также с крупнейшим военным объектом «Кэмп-Бондстил» в крае Косово. [1]

Ещё один существенный момент: страны Североатлантического блока всячески стремятся стереть историческую память черногорцев и искоренить их добрые чувства к сербскому и русскому народам (так, воссоединение Черногории с Сербией в ноябре 1918 года, а также их освобождение от фашистской оккупации осенью 1944 года, «натовцы» активно преподносят в антисербском и антироссийском ключе). Кроме того, черногорцы ещё не забыли варварские бомбардировки Югославии авиацией НАТО в марте-июне 1999 года.

Весь вопрос состоит в том, на какие издержки готовы пойти противники сербо-черногорской идентичности. Цель оправдывает средства. Слишком агрессивно ведёт себя Запад, который стремится максимально ослабить российское влияние на Балканах и удержать Черногорию в орбите своего влияния.

Источники информации:

1. Авиация НАТО начала патрулирование неба Черногории. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5264179.

2. Через несколько лет в Черногории появятся базы НАТО. https://www.pravda-tv.ru/2017/11/03/327425/cherez-neskolko-let-v-chernogorii-poyavyatsya-bazy-nato.

Олег Усик

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[1] В настоящее время исконно сербский край Косово с июня 1999 года оккупирован войсками НАТО и албанскими террористами.