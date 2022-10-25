Внесён законопроект о абитуриентах, прошедших срочную службу в армии

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, в рамках которого абитуриентам, прошедшим срочную службу в армии, предлагается начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы или колледжи, говорится на сайте фракции.

Имею встречное предложение – военную службу сделать обязательным условием при заполнении государственных вакансий, отдавая безусловное предпочтение инвалидам – участникам боевых действий. Это будет в высшей мере справедливо. Оплатившие долг перед Родиной кровью и здоровьем должны знать, что эта страшная цена – пропуск-”вездеход” на государственную службу. Особенно в сфере военных заказов. В системе обеспечения армии всем необходимым. При контроле качества оружия и снаряжения. В области льгот для ветеранов. Почему-то кажется мне, что думские комитеты и министерские кабинеты, отвечающие за оборону страны, будут работать совсем по-другому, будучи укомплектованными ветеранами боевых действий.