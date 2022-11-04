Верность России как условие выживания евразийских народов

Верность России — не только священный долг евразийских народов, но и банальное условие их выживания.

Как этого не понимают украинцы?! Как можно дойти до такой степени морально-бытового разложения, чтобы упоенно называть себя «окраинным» человеком? Ведь окраина — та же трущоба, захолустье! Отказаться быть братьями ради права и сомнительной радости служить непонятно кем у непонятно чьего края…

Бог им судья. Выбор у них невелик, потому что слова «Россия» и «жизнь» — синонимы. Кто хочет жить — идёт к России, кто не хочет— дело хозяйское. Пусть распоряжаются…

Русофобия – это их биологическая, грубая, без кавычек, смерть.

Россия без окраин как-нибудь проживет, а вот они без нее — никак. Я не злобствую. Я говорю не как политик, а как теоретик технократии.