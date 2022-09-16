Венгрия официально больше не демократия

Европарламент принял документ, в котором страна объявлена «гибридным режимом избирательной автократии». Это означает, что в стране регулярно проводятся выборы, но “не соблюдаются демократические нормы”.

В своем докладе европейские депутаты ссылались на международные индексы, которые понизили статус Венгрии. Парламентарии в своей резолюции осудили премьера страны Виктора Орбана за “намеренные и систематические усилия” возглавляемого им правительства “по подрыву основных ценностей Евросоюза”.

Резолюцию поддержали 433 депутата, против высказались 123, воздержались 28.

Евробюрократов раздражает политика Орбана, последовательно отстаивающего национальные интересы. Строптивых венгров решили наказать. Демократия – это диктатура настоящих патентованных демократов, понимать надо! Едва ли это решение добавит единства Евросоюзу.