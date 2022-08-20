Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию

В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной.

Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений — 8,9%.

Аномальная жара, разразившаяся на территории Европы, сильно ударила по сельскому хозяйству. Урожай на 20% меньше, чем в прошлом году. Ощущается дефицит электроэнергии, стоимость которой выросла в шесть раз за год!

Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона.

Проводники его политики в Европе — Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия.

Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран.