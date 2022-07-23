Русский мир

В Запорожской и Херсонской областях проведут референдум о вхождении в состав России

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В Запорожской и Херсонской областях главы ВГА подписали указы о создании избирательных комиссий для проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

«Создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам», — говорится в Telegram-канале ВГА.

Указано, что освобожденная Херсонская область имеет полное право высказать свое мнение о будущем региона. Регион возвращается к мирной жизни и возрождению традиционных человеческих ценностей, подчеркнули в администрации.

«Миссия нашего края — одним из первых на постмайданной Украине уйти от дезинтеграции двух братских народов к их объединению», — заключили в ВГА.

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