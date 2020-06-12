В Вильнюсе осуждён гражданин России и видный деятель русских общин в Литве Валерий Иванов

10 июня, 1-й районный суд Вильнюса вынес обвинительный приговор гражданину России, историку, публицисту, философу и видному деятелю русских общин Литвы Валерию Иванову.

Литовская прокуратура обвиняла Валерия Иванова в хранении неисправного сигнального револьвера, выставив его как огнестрельное оружие, хотя это всего лишь стартовый сигнальный пистолет. Поводом к обыску послужило подозрение литовской охранки в причастности Валерия Иванова к делу Альгирдаса Палецкиса о якобы шпионаже в пользу России. Судья Эвелина Петрайтене постановила приговорить Валерия Иванова к ограничению свободы сроком на два года.

В связи с обвинительным приговором 1-го Апилинкового (районного) суда г. Вильнюс, по уголовному делу № 1-142-1057/2019 (судья Эвелина Петрайтене), возбуждённого в отношении гражданина России Иванова Валерия Васильевича (1947 г.р., Каунас) и осуждённого по статье 253 ч. 1 УК (незаконное обладание огнестрельным оружием, максимальное наказание сроком до 5 лет тюрьмы) Валерий Васильевич Иванов сделал заявление для прессы:

Вынесенный мне только что обвинительный приговор по названной 253 ч. 1 статье УК считаю полностью неправомерным, поскольку он опирается целиком на информации, которая не соответствует реальным фактам и является абсолютной инсинуацией в отношении меня, цель которой очередная дискредитация меня как человека, общественного деятеля русской общины Литвы, историка и философа и нарушает мои гражданские права, гарантированные мне международными правовыми актами и Конституцией Литовской Республики.

Данное заявление мотивирую следующими реальными фактами, на которые я указывал во время судебных разбирательств по данному делу и которые полностью проигнорированы данным судом:

Я не имел инкриминируемого мне оружия – газовый револьвер, — при себе, поскольку найденный в моей комнате сломанный и абсолютно не функционирующий стартовый револьвер марки „UMAREX MOD. CHAMPION № 244236“ не является огнестрельным оружием по квалификации самой фирмы изготовителя данного стартового револьвера. Суду было представлено факсимиле соответствующей справки-спецификации изготовителя, где указывается однозначно — данный револьвер марки „UMAREX MOD. CHAMPION является сигнальным. То есть — ни газовым, ни каким-либо ещё. (Прилагаю факсимиле данного документа предприятия изготовителя револьвер марки „UMAREX MOD. CHAMPION);

2.Согласно закона Литовской Республики о контроле оружия и боеприпасов ст. 5 оружие категории С, в 6-ом пункте указано, что к таковому относятся только «газовые пистолеты (револьверы)» (опубликовано: TAR 2014-07-01, i.k.2014-09407, копию данного документа прилагаю);

3.Ни один из экспертов, исследовавших данный стартовый револьвер, не назвал его действующим, т.е. готовым без каких-либо дополнительных усилий произвести выстрел шумовым патроном, поскольку «спусковой механизм и детали в нём не взаимодействовали», «были не настоящими». Тем не менее суд принял, как правдивое, заведомо абсолютно ложное заявление свидетеля-эксперта МаргарисаДаунораса, руководителя группы, проводившей обыск на моей квартире 18 декабря 2018 года (в связи с абсолютно абсурдным обвинением Генеральной прокуратурой Литвы меня в шпионаже), когда он на заседании суда по данному делу30 января 2020 года нагло врал о том, что нашёл у меня газовый револьвер с особо опасными для здоровья газовыми патронами с маркировкой «CS» на гильзах, в то время как следствием было установлено, что два патрона в барабане найденного у меня 18 декабря 2018 года при обыску в платяном шкафу сломанного стартового револьвера марки «UMAREX MOD. CHAMPION» были шумовыми, а не газовыми (других каких либо огнестрельных патронов у меня не было найдено) – данный суд имеет фото этих шумовых патронов с их маркировкой, предоставленных следствием. (Представляю справку выписку данных показаний экспертов по оружию суду);

4.Сама заводская конструкция данного стартового револьвера не позволяла производить из него выстрелы газовыми патронами, поскольку в самом начале дула этого револьвера, стоит заводская перегородка, которая отбрасывала бы всё выстрелянное из газового патрона обратно, в сторону стреляющего, тем более что гнездо барабана для патрона калибром 9 мм., сужалось к дулу до — 3 мм. Вот мнение оружейного эксперта по данному поводу, полученное мною из России: «конструкция суженных к дулу гнёзд барабана и фабричная конструктивная перегородка в начале дула свидетельствуют о том, что это конструкционно специально сделано для того, чтобы исключить возможность стрельбы из него газовыми патронами , поскольку это нанесет тяжелый ущерб — вплоть до ослепления, -здоровью самого стреляющего«. «Если конструкторы револьвера специально снабдили его такими техническими предохранительными устройствами, они, тем самым, подчеркнули его очевидно не боевой характер (не боевое предназначение)».

В связи с этим, абсолютно не понятно, какими мотивами руководствовался данный неправедный суд, вслед за обвинением, наказав меня в незаконном обладании огнестрельным оружием категории «С». Я знал, что у меня не было никакого огнестрельного оружия, а тот предмет, который мне подарил в своё время мой приятель, таковым ни в коей мере не может являться и, к тому же, был сломан. И даже как просто имитацию – пугач я его никогда не использовал, ибо этот предмет валялся у меня в дальнем углу шкафа в течение многих лет и был мною практически забыт.

Оставляю открытым вопрос: Qui prodest? – кому выгодно было в течение полутора лет заниматься этим абсолютно никчемным делом с затратой денег и времени работников юриспруденции, отвлекая их от расследования в Литве важнейших дел для осуществления правосудия по коррупционным и другим громким делам — могу только догадываться…

Апелляция в суд по данному решению последует.

Валерий Васильевич ИВАНОВ

Гражданин Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пункт 1, Заявления для печати 10.06.2020.

Пункт 2, Заявлениядля печати 10.06.2020.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.159542/xlMrRNFSUc

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖSĮSTATYMAS2002 m. sausio 15 d. Nr. IX-705 Vilnius.…5 straipsnis. C kategorijos ginklai

C kategorijai priskiriami:1) pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus pertaisomus ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus ne ilgesniais kaip 60 cm vamzdžiais;2) ilgieji vienašūviai graižtviniai ir lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai;3) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 4–7 punktuose išvardytus ginklus;4) vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai, kurių bendras ilgis ne mažesnis kaip 28 cm, šaudantys žiedinio įskėlimo šoviniais;5) pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija viršija 7,5 J;6) dujiniai pistoletai (revolveriai);7) senovinių ginklų kopijos;8) šaunamieji ginklai, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau joms nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J.Straipsnio pakeitimai:Nr. XII-978 (http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=476358&b=), 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09407

Пункт 3, Заявления для печати 10.06.2020.

Заседание суда 10 июля 2019 года, свидетель Йонас БАЛСИС, эксперт по оружию: «Представленный для экспертизы револьвер с марки “UMAREXMOD. CHAMPIONCAL 9 mm (380 KNALL)” “MADEINITALY” имеющий также производственные отметки на корпусе «РТВ322» «244236» «С.3429», выпуска 1989 г. находится в неисправном состоянии и стрельба из него в таком состоянии невозможна (…) «Я был бы данный револьвер в таком его состоянии зарегистрирован, как газовый, если бы представлен был для соответствующей его регистрации, согласно недавно введённого закона ЛР?»

Заседание суда 14 января 2020 года, свидетель Виктор МАЦЕЖОНОК, сотрудник полиции: «Во время обыска Мариюс Даунарас, наш сотрудник, нашёл в шкафу с одеждой пистолет. Когда попробовали посмотреть сколько патронов в барабане этого пистолета, то у нас ничего не вышло, барабан не открывался… Когда выложили найденный пистолет на столик перед Ивановым сказал, что «это не работает» и «им только собак пугать».

Заседание суда 30 января 2020 года, свидетель Андрюс ОЛЕКАС, эксперт по оружию: «…заводской спецификации на данную марку револьвера в нашем Бюро нет, поэтому при определении того, что это именно газовый револьвер, принимал во внимание спецификации на аналогичное оружие, выпускаемое другими производителями», и т.д.