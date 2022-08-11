В Великобритании решили отменить женщин

Британская служба здравоохранения исключила понятия “женщина” и “девочка” из нового руководства по менструальным циклам, пишет Daily Mail.

Правительственный сайт Bloody Brilliant, содержащий инструкции на тему менструаций, назвал женщин “людьми, которые кровоточат” и “половиной населения”.

Ссылаясь на врачей и активистов, Daily Mail утверждает, что такая терминология нацелена на “стирание женского пола” ради внедрения “гендерно-нейтрального языка” и “инклюзивности”.

Ранее британские больницы рекомендовали сотрудникам называть матерей “рожающими родителями”. По утверждению службы здравоохранения, такой язык нужен для защиты трансгендеров.

Кажется что западный мир сходит с ума. Но скорее это – часть программы по сокращению народонаселения. Сексуальные меньшинства, которые скоро могут стать в «цивилизованных» странах большинством, размножаться не способны.