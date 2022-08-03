В Украине погибла гвардии полковник Ольга Качура «Корса»

В Украине при исполнении служебных обязанностей трагически погибла гвардии полковник, командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга Качура, позывной «Корса». Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики, — Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая «Корса», — написал он в своем Telegram. Об обстоятельствах ее гибели он не сообщил.

До 2014 года Качура служила в милиции в городе Горловке, в 3-ей отдельной мотострелковой бригаде «Беркут». В апреле 2014 года Качура возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР, вооруженное установками БМ-21 «Град». Почетный гражданин Горловки.