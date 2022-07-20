Здоровье и медицина

В Skittles нашли ядовитый краситель

Автор:
Skittles
Skittles

Жительница Калифорнии Дженил Темз подала в суд на производителя Skittles, заявив, что конфеты содержат ядовитый краситель оксид титана (TiO2), который может навредить здоровью. Об этом пишет газета Daily Mail.

Женщина обвинила Mars Inc в том, что компания ставит под угрозу потребителей своего продукта из-за высокого уровня оксида титана. Согласно иску, поданному в федеральный суд Окленда, штат Калифорния, вещество запретят в Евросоюзе в следующем месяце, поскольку регулятор безопасности пищевых продуктов счёл его небезопасным из-за “генотоксичности”, или способности изменять ДНК.

Истцы утверждают, что в конфетах Skittles превышен уровень диоксида титана (E 171). Эта добавка используется в красках, клеях, пластмассах и может вызвать повреждение ДНК, мозга и органов, а также поражения печени и почек.

СтраныСША
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