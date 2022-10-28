В сентябре объем ипотечного кредитования граждан России вырос на 11%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в сентябре 2022 г. на основании данных от кредиторов, передающих данные в Бюро.

В сентябре 2022 г. количество новых ипотечных кредитов[1] выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 10%, а объемы увеличились на 11%. В сентябре нынешнего года было выдано 125,99 тыс. ипотечных кредитов на 468,92 млрд руб., в августе – 114,75 тыс. кредитов на 422,69 млрд руб. Средний размер новой ипотеки третий месяц подряд составляет 3,7 млн руб.

В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в сентябре 2022 г. вошли: Москва – 9,19 тыс. кредитов на 67,64 млрд руб., Московская обл. – 7,34 тыс. кредитов на 42,37 млрд руб., Санкт-Петербург – 5,25 тыс. кредитов на 31,24 млрд руб., Краснодарский край – 4,24 тыс. кредитов на 17,65 млрд руб., Татарстан – 4,29 тыс. кредитов на 15,46 млрд руб.

Самые крупные размеры ипотечных кредитов (из ТОП-30 регионов по объемам выдач) отмечены в сентябре в Москве – 7,36 млн руб., Санкт-Петербурге – 5,96 млн руб., Московской обл. – 5,77 млн руб., Ленинградской обл. – 4,89 млн руб. и Якутии – 4,34 млн руб. Самый скромный средний чек зафиксирован у жителей Оренбургской обл. – 2,51 млн руб.

Самые высокие темпы роста объемов ипотечного кредитования отмечаются в Иркутской обл.: +26% к августу текущего года при росте количества новых кредитов на 21%. Самое значительное снижение объемов кредитования (из ТОП-30 регионов по объемам выдач) в Якутии: -11% к августу при снижении количества новых ипотечных кредитов на 9%. Самый высокий прирост среднего чека за месяц отмечен в Саратовской обл.: +7%. В пяти регионах средний чек снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольшее снижение в Якутии, Самарской и Ростовской областях: -2%. В Тюменской, Воронежской, Московской областях и Хабаровском крае размер ипотечного кредита остался на прежнем уровне.

Всего за 9 месяцев 2022 г. банки выдали 848,18 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 3,01 трлн руб. Общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования – на 23%. За 9 мес. 2021 г. россияне взяли в банках 1,35 млн кредитов на 3,89 трлн руб.

[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.