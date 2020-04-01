24 марта 2020 года в Санкт-Петербурге прошли V Павловские чтения, традиционно приуроченные к годовщине мученической кончины Императора Павла Первого, убитого в Михайловском замке в ночь на

12 / 25 марта 1801 года.

Мемориальные чтения были организованы Обществом Ревнителей светлой памяти Императора Павла Петровича. Участниками стали Московские и Санкт-Петербургские докладчики.

Первоначальный 3х-частный формат чтений был заменен на 2х-частный.

Перед началом чтений участники помянули светлую память убиенного Государя Императора Павла Первого, а также р.Б. Павла Николаевича Баринова — основателя Общества Ревнителей светлой памяти Императора Павла Петровича.

Затем был отслужен молебен перед Чудотворной мироточивой иконой Государя Императора Николая Второго Александровича.

В программе принимали участие как духовенство, профессиональные историки и музейщики, так и педагоги, общественные деятели и православные авторы-исполнители.

Все выступления отличались уникальностью содержания и интересным форматом.

Вашему вниманию – краткая программа V Павловских чтений:

1. Автор-исполнитель Александро-Невского братства Антоний Галицкий —

песня памяти 199-летия мученической кончины Государя Павла Петровича.

2. Стародубцева Людмила Васильевна, г. Москва

«Заслуги Алексея Андреевича Аракчеева — государственного деятеля эпохи Павла I».

3. Дудникова Ольга Алексеевна, г. Москва

«Усадьба А.А.Аракчеева в Грузино — утраченный памятник русского классицизма Новгородчины».

4. Протодиакон Владимир Василик, участник Синодальной богослужебной комиссии — «Павел Первый и Черногория».

5. Юркевич Евгений Иванович

«Выдающееся заслуги Государя Императора Павла Первого».

6. Захарова Анастасия Александровна

-«Домовая церковь Павловского института благородных девиц и ее сегодняшний статус».

7. Юркевич Евгений Иванович

Песня с посвящением Государю Павлу Первому.

8. Кофе – брейк

9. Смыков Игорь Евгеньевич

Доклад Галенина Б. Г. «Приношение Императору Павлу».

10. Ефимов Дмитрий Георгиевич

«Страницы летописи Павловского института благородных девиц – ныне 209-й Павловской гимназии г.Санкт-Петербурга».

11. Федотова Елена Александровна

«О возвращении исторических наименований г.Гатчины».

12. Бакатин Алексей Анатольевич.

Сообщение о деятельности Юбилейного Комитета в честь празднования 130 — летия путешествия на Восток Великого Князя Наследника Цесаревича Николая Александровича.

13. Кухарь Василий Владимирович

«О мероприятиях и предстоящих планах Национального Общества Ревнителей Светлой Памяти Императора Павла Первого».

14. Антоний Галицкий

«Посвящение Русским Государям».

В завершении V Павловских чтений начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил статс — секретарю Национального Общества Ревнителей Светлой Памяти Императора Павла Первого» А.С. Караваевой медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича».

Высокой православной награды, учреждённой по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона и учреждённой Войсковой Православной Миссией и Обществом развития Русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» А. С. Караваева удостоена «за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству».

По итогам Павловских чтений было принято решение о сборе свидетельств о молитвенной помощи блаженной памяти убиенного Государя Павла Первого.

Затем участники Павловских чтений с Мироточивой иконой Святого Царя Николая обошли Крестным ходом место убиения Государя Императора Павла Первого — Михайловский замок.

Далее все участники V Павловских чтений последовали к Петропавловской крепости, всю территорию которой обошли Крестным ходом, молитвенно почтив память Императора Павла Петровича и Петроградских святых Великих Князей Дома Романовых, расстрелянных в Петропавловской крепости.

На следующий день поступило сообщение от православного монархиста р. Б. Александра о мироточении в его петербуржской квартире небольшой бумажной иконы Императора Павла Первого.

В НОЧЬ С 24 НА 25 МАРТА 1801 ГОДА, ГРУППОЙ ЗАГОВОРЩИКОВ БЫЛ ЗВЕРСКИ УБИТ ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I.

Кровь Императора Павла I стала последней в Эпохе Дворцовых Переворотов. Несчастного Императора ненавидел «екатерининский» Петербург, а участники заговора намеренно выставляли его сумасшедшим…

Как-то Император Павел рассказал о своем видении Державного прадеда: «Во сне ли это было или наяву, не знаю. Это случилось во время ночной прогулки по Петербургу, когда я был еще Цесаревичем. Ко мне подошел незнакомец, закутанный в плащ. От него веяло холодом, словно он был сделан изо льда. Незнакомец сказал глухим и печальным голосом: “Бедный Павел! Бедный Царевич!.. Прими мой совет: не привязывайся сердцем ни к чему земному, ты недолгий гость в этом мире… Живи честно и справедливо, по совести. Помни, что угрызения совести самое страшное наказание для великих душ”. Лишь уходя, он показал свое лицо — это был Петр I!». Всю жизнь Царь Павел вспоминал это видение, стараясь жить по совету своего прадеда. Однако это стремление Императора Павла сталкивалось со стеной непонимания окружавших его людей, тех, кто, по словам историка, «раскинулся слишком широко, кто должен быть стеснен и обуздан ради бесправных и слабых».

Это непонимание в конечном итоге привело к злодейскому убийству Государя.

Всем было объявлено, что Император скончался от «апоплексического удара» (позже будут добавлять: «…табакеркой в висок»).

На Престол вступил новый Император — Александр I, на которого смерть отца оказала огромное впечатление, он каялся всю оставшуюся жизнь. Постепенно Цареубийцы были устранены от высших постов.

Павел Петрович (20 сентября [3 октября] 1754, Летний Дворец Елизаветы Петровны, Санкт-Петербург — 12 [25] марта 1801, Михайловский Замок, Санкт-Петербург) — Император Всероссийский с 6 (19) ноября 1796 года, Великий Магистр Мальтийского ордена, сын Петра III Фёдоровича и Екатерины II Алексеевны.

В современных исследованиях, посвящённых изучению механизма формирования исторической памяти российского общества, подчеркивается, что Павел I не вписан ни в один идеологически стройный образ русской истории.

В то же время, по количеству мифов и клеветы образ его правления и его личность могут мало с кем сравниться.

Разве что с самым оклеветанным Государем Династии — Николаем II Александровичем. Император позднее был назван «Русским Гамлетом». Трагическая фигура Императора всегда привлекала к себе внимание.

В народе в России и в среде Русской эмиграции давно развивается особое почитание Государя Павла I как Царя Мученика.

Упокой, Господи, душу убиенного Императора Павла Первого!

И его святыми молитвами помилуй нас!