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В районе Запорожской АЭС сбили ударный беспилотник с надписью “Смерть москалям”

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Российские военные сбили ударный беспилотник в районе Запорожской АЭС с надписью
Российские военные сбили ударный беспилотник в районе Запорожской АЭС с надписью "Смерть москалям" на взрывном устройстве, которое он нес

Российские военные сбили ударный беспилотник в районе Запорожской АЭС с надписью “Смерть москалям” на взрывном устройстве, которое он нес.

По сообщениям администрации Энергодара, снаряд не сдетонировал.

Снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то что там находятся сотрудники МАГАТЭ,

— сказали цитирует РИА Новости представителя администрации.

Комментируя данное сообщение политолог Владимир Корнилов задался резонным вопросом: “Как там представители миссии МАГАТЭ, оставшиеся на АЭС? Заметят?”. Он добавил, что это вопрос скорее риторического характера.

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