В Северо-западной части Крыма в районе российской военной авиабазы в Новофедоровке произошел взрыв. От Новофедоровки до линии фронта 200 км. Экс-советник главы МВД Украины Андрусив написал “как вы поняли, ракеты с дальностью 200-300 км у нас на вооружении и применяются”.

Минобороны России сделало заявление по взрывам в Новофедоровке:

“Около 15.20 на территории аэродрома ‘Саки’ в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов”

“В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена”

“Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было”.

Чуть позже, как ситуация стала ясной, глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявления о происшедшем в Новофедоровке. Суть заявлений: