







В Москве на станции метро “Баррикадная” разъярённый юноша устроил дебош во время ссоры с девушкой. В тот момент, когда ссора достигла точки кипения, парень в порыве начинает бить рюкзаком об стену и в какой-то момент наносит удар и по уходящему поезду. Теперь за итальянские страсти придется расплачиваться статьей “Вандализм”. Тот случай, когда за свои чувства придется платить. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как парень начинает бить рюкзаком об стену и в какой-то момент наносит удар по уходящему поезду. Выяснилось, что он был пьян и очень зол. К слову, девушка после всего этого почему-то начала обнимать своего пылкого ухажера.