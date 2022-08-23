В магазине Ростова-на-Дону изъята незаконно реализуемая табачная продукция

Сотрудниками службы таможенного контроля после выпуска товаров Южного таможенного управления во взаимодействии с сотрудниками Южной транспортной прокуратуры и Ростовского линейного Управления МВД России на транспорте проведен таможенный осмотр помещений и территорий магазина табачной продукции в г. Ростове-на-Дону.

В результате проведенного таможенного контроля выявлена табачная продукция производства стран ЕАЭС и иностранного производства, немаркированная акцизными марками РФ и без обязательной маркировкой средствами идентификации, в количестве 5 467 пачек.

Кроме того, в ходе осмотра выявлены сигареты российского производства с акцизными марками, с признаками недействительных (акцизные марки напечатаны на бумаге низкого качества, номера акцизных марок совпадают), в количестве 600 пачек, – сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Выявленные сигареты изъяты сотрудниками полиции, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 171.1 и 327.1 УК РФ.