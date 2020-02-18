Закон и беззаконие

В магазинах кальянов Ростова-на-Дону обнаружили табак и «снюсы» без акцизных марок

Автор: ИА “Русские Новости”
Табак и «снюсы» без акцизных марок

Незаконно реализуемую на территории Российской Федерации табачную продукцию и «снюсы» выявили должностные лица отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления в ходе проверки в магазинах кальянов, расположенных в центре города Ростова-на-Дону.

Должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления при участии сотрудников Управления Роспотребнадзора по Ростовской области и Южной оперативной таможни были проведены проверочные мероприятия в магазинах кальянов, расположенных в центре города Ростова-на-Дону.

В ходе мероприятий в двух магазинах обнаружена табачная продукция иностранного производства без акцизных марок в количестве 1151 пачки, страной происхождения которых являлись Турция, Египет, Иордания, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты. Документы, подтверждающие приобретение и законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции, индивидуальным предпринимателем в ходе проведения проверки представлены не были.

Кроме того, обнаружены запрещенные к реализации никотиносодержащие жевательные смеси «снюс» российского производства, в количестве 465 упаковок, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Обнаруженная табачная продукция и «снюсы» изъяты из торгового оборота. В отношении владельца магазинов возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 14.43 и 16.21 КоАП России.

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