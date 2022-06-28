В ледниках обнаружили около 1000 видов неизвестных бактерий, которые могут попасть в водоёмы, поскольку льды тают из-за глобального потепления.

Исследователи Китайской академии наук обнаружили 968 уникальных видов бактерий, 98% из которых никогда раньше не встречались. До этого другая группа учёных обнаружила несколько вирусов во льду возрастом 15 тысяч лет, большинство из которых также неизвестны.

Проблема заключается в том, что по мере таяния снега и льда эти бактерии и вирусы способны перемещаться с водой в реки и ручьи к населённым пунктам. А у современных растений и животных и людей отсутствует иммунитет к древним микробам, следовательно они могут быть смертельными и трудными для лечения, что чревато возникновением новых эпидемий и пандемий.