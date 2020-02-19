Закон и беззаконие

В Крыму сотрудники полиции выявили незаконное хранение марихуаны в крупном размере

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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с алуштинскими коллегами задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили наркотическое вещество природного происхождения в крупном размере. Растительные вещества были рассыпаны по 3-литровым банкам и пакетам. Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной, общая масса которой составляет более чем 1,2 килограмма.
По словам задержанного, все обнаруженные в его доме наркотики предназначены для его личного употребления. Вместе с тем, полицейские проверяют версию, не могли ли хранившиеся в доме вещества в последующем отправиться на улицы крымских городов и поселков. Ведь благодаря бдительности стражей порядка из незаконного оборота было изъято несколько тысяч средне-разовых доз.
Следователями отдела МВД России по г. Алуште возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

СтраныРоссия
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