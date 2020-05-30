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В КоАП внесены штрафы за отказ от вакцинации

Автор: ИА “Русские Новости”

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) внесли штрафы за отказ от вакцинации для граждан из группы риска. Так, установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок. Проект нового КоАП размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, наказание следует за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности, за отказ от определенных мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, от проведения медосмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Нарушение может наказываться штрафом от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, следует из проекта.

Для должностных лиц штраф будет выше — от 7 до 10 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тыс. или до 30 дней административного запрета деятельности, а для юридических лиц — от 20 до 30 тыс. рублей ‎или также до 30 дней запрета деятельности.

По словам замминистра юстиции Дениса Новака, новые санкции «не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок», передает «РИА Новости». Административная ответственность наступит, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. К таким случаям относится посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией — перед такими поездками прививаться надо будет обязательно.

19 мая Минздрав России в связи с распространением коронавируса принял решение приостановить вакцинацию в рамках Национального календаря прививок.

Ранее, в мае, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину могут зарегистрировать и начать производить уже в августе. В дальнейшем он допускал два сценария развития событий. Если коронавирус будет проявлять изменчивость, то придется раз в два-три сезона создавать новые вакцинные штаммы. Если же он не будет меняться, то вакцину включат в Национальный календарь прививок.

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