В Киеве боятся референдумов на территории Херсонской и Запорожской областей

В Киеве опасаются результатов референдумов на территории Херсонской и Запорожской областей: по словам министра по реинтеграции Ирина Верещук, гражданам Украины, которые будут участвовать в голосовании, может грозить 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Референдумы о присоединении к России планируется провести в сентябре на тех территориях Украины, которые в ходе конфликта были взяты под контроль российской армией. Голосование проведут в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях (при этом Запорожская и Донецкая область заняты Россией не полностью).