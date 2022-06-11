В Канаде декриминализируют наркотики: героин, фентанил и кокаин

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что намерен декриминализировать наркотики: героин, фентанил и кокаин.

Министерство здравоохранения страны рассматривает запрос Ванкувера о декриминализации всех наркотических веществ. Возможно, он станет первым городом в стране, где хранение наркотиков не будет считаться преступлением.

Мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт говорить, что «это еще одна обнадеживающая и важная веха на пути к полному внедрению ориентированного на здоровье подхода к употреблению психоактивных веществ в Ванкувере».

С такими темпами, с такими то законами, Запад скоро сам своими же усилиями превратится в полностью загнивший и разложившийся… быть может, такие законы и издают: обкуренные, нанюхавшиеся и подколенные.