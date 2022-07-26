Горячие точки

В Херсонской области уничтожена украинская ДРГ

Автор: Максим Сливко

В Херсонской области при попытке высадиться с быстроходных катеров уничтожена украинская ДРГ

Как сообщают российские военные, разведка вскрыла попытку высадки украинской диверсионной группы на территории Херсонской области через акваторию Днестровского лимана с помощью быстроходных десантных катеров. Подробности боя военные не приводят, лишь сообщают, что в результате огневого контакта оба катера были уничтожены.

Вероятно, в задачу украинской ДРГ входили диверсии на объектах гражданской и военной инфраструктуры, возможно также убийство представителей новых властей Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области продолжает накаляться. По сути киевские власти оказались заложниками собственной пропаганды – они столько раз обещали начать контрнаступление и вернуть Херсон, что не могут не попытаться сделать этого. Иначе вся конструкция, созданная украинскими политтехнологами, грозит разрушиться. Ожидание скорых побед ВСУ с помощью западного чудо-оружия – главный элемент обороноспособности Украины. Пока в это верят – народ терпит, а армия продолжает сражаться.

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