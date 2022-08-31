В Германии устают от войны в Украине. Данные социологии

Появились интересные результаты опроса Trendbarometer, проведенного социологической службой Forsa по заказу немецких телекомпаний RTL и n-tv.

77% немцев поддерживают идею переговоров об окончании войны в Украине, в которых должны принять участие страны Запада.

17 процентов полагают, что Запад не должен сейчас вступать в подобные переговоры.

43% респондентов удовлетворены мерами, предпринимаемыми правительством ФРГ для помощи Украине, 25% считают, что Германия делает для Украины слишком много, а 26% напротив, считают, что слишком мало

62% против поставок Украине тяжелого вооружения. 32% – за поставки, если они не скажутся негативно на бундесвере.

Очень показательная статистика. Бюргеры устали от демагогических призывов сомкнуть ряды и затянуть пояса ради победы над Россией.