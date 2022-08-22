37,2% — рекордная за 73 года промышленная инфляция в ФРГ

▪️В июле 2022 г. цены производителей в Германии выросли на 37,2%, что является рекордом с 1949 года — момента начала статнаблюдений, — официально сообщило Федеральное статистическое управление Предыдущие рекорды были в марте — 30,9%, в апреле — 33,5%, в мае — 33,6%

▪️105,0% — рост цен на энергоносители из-за антироссийских санкций в июле 2022 г. стал решающим фактором рекордного роста промышленной инфляции в ФРГ. 163,8% — рост цен на природный газ в июле оказал наибольшее влияние на рост цен энергоносителей. На 100,4% выросли цены на удобрения и азотные соединения, 107,9% — мазут, 125,4% — электроэнергию, 41,8% — нефтепродукты, 31,6% — топливо

На фоне проблем с экономикой рейтинг канцлера ФРГ Шольца упал до рекордно низких отметок

Его работой недовольны 62% опрошенных граждан, а удовлетворены лишь четверть, показал опрос для газеты Bild am Sonntag. Для сравнения в марте в поддержку канцлера высказались 46% респондентов, и только 39% — негативно оценили работу политика.

Антироссийские санкции дорого обходятся европейской экономике. Джонсон и Драги уже заплатили за русофобию своими постами. Шольцу приготовиться