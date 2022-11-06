В Европе заканчивается еда. Виновата, разумеется, Россия

О том, что на континент надвигается продовольственный кризис, европейская пресса, которая иногда срывается с короткого поводка учета и надзора, начала рассказывать еще в июле.

“Пшеница может стать дефицитом в ближайшие недели. Федерация фермерских хозяйств сообщила, что опасается плохого урожая зерна, обусловленного неблагоприятными погодными условиями, в частности засухой.

Статья, предрекающая Франции неприятности с урожаем основных зерновых культур, датируется 15 июля текущего года.

Не прошло и шести месяцев, как руководство двух крупных сетевых ретейлеров, Leclerc и Super U, выступило с еще более мрачными прогнозами. С точки зрения Мишель-Эдуара Леклерка и Доминика Шельшера, страну может ждать невиданная инфляция, касающаяся цен на продукты питания (по мнению месье Леклерка, она к концу года может достичь почти 17 процентов, если совсем точно, 16,9 процента, а господин Шельшер полагает, что к тому же не менее десяти процентов из обычного ассортимента продуктов просто исчезнут из продажи).

Не отстал от практиков розничной торговли коллективный теоретик из газеты “Монд”. Там подтверждаются цифры, приведенные ретейлерами, и добавляется, что в настоящий момент во Франции — уровень инфляции, который беспрецедентен для текущего столетия, и что в последний раз такая дороговизна на прилавках была заметна более 30 лет назад.

Ровно в тот момент, когда европейские медиа и начали публиковать корреспонденции о возможном в связи с неблагоприятными погодными условиями неважном урожае и, как следствие, дефиците зерновых культур на континенте.

Будем считать это простым совпадением.

А вот тоже совпадение, но уже не такое простое.

Согласно данным ООН, которая договоренности этой зерновой сделки курировала и под чьей эгидой переговоры проходили, 67 процентов груза зерновых культур, вывезенного по морскому коридору, отправилось в страны “золотого миллиарда”.

Германия, согласно все тем же ооновским цифрам, получила зерна в два раза больше, чем Йемен. А Франция — столько же, сколько отдали Сомали.

При этом Германия и Франция входят в десятку стран — главных производителей зерна в мире.